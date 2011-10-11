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Politika

"Tek taraflı taciz şiddet olarak değerlendirlsin" TBMM (A.A)

11 Ekim 2011 18:36

-"Tek taraflı taciz şiddet olarak değerlendirlsin" TBMM (A.A) - 11.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair düzenlemede, sanal alemde tek taraflı olarak tacizin de yer alacağını söyledi.  Şahin, TBMM'de gazetecilerle sohbet ederken, CHP ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltılı toplantının verimli geçtiğini kaydetti. Milletvekillerine bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiğini belirten Şahin, ''Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Yasa Taslağı'' da ele aldıklarını ifade etti.  Şahin, ''Arkadaşlarımız çalışıp gelmişler, görüşlerini aktardılar. Kadın meselesini partiler üstü mesele olarak görüp çok hızlı hareket etme arzusundayız'' dedi.   Bir gazetecinin kadın milletvekillerinin taslağa yönelik eleştirileri olup olmadığı sorusuna karşılık Şahin, ''Bazı milletvekillerimiz, sanal alemde kişinin haberi olmadan tek taraflı olarak taciz edilmesinin de şiddet olarak değerlendirilip yasal çerçevesinin kuvvetlenmesi gerektiğini söylediler. Ben de bu konuda talimat verdim. Bu da bir düzenleme olarak karşımıza çıkacak'' diye konuştu.  Şahin, milletvekilleriyle daha sonra yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

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