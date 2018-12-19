"Tehdit" davasında Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) GEÇEN yıl Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör\'ü tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün eski başkanı Aziz Yıldırım\'ın yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya katılan müşteki Işık Eyigüngör, protokol tribününe gelen Aziz Yıldırım\'a selam vermek için elini uzattığını ancak Aziz Yıldırım\'ın kendisine vurduğunu belirterek, Yıldırım\'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi. Duruşmada, Fenerbahçe Kongre üyesi Taner Güven, Işık Eyigüngör\'ün tanığı olarak ifade verdi. Güven, Aziz Yıldırım\'ın, hoş geldin demek için ayağa kalkan müşteki Eyigüngör\'e vurduğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Işık Eyigüngör ile avukatı Seyit Kaplan katılırken, sanık Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak duruşmaya katılmadı. Sanıkları temsilen avukatlar da duruşmaya katılmadı.

Aziz Yıldırım\'ın Avukatı Abdurrahim Erol\'un celse arası müvekkili ve kendisi için mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, Aziz Yıldırım\'ın sağlığını gerekçe göstererek sunduğu mazeret dilekçesini kabul etti. Müşteki Işık Eyigüngör, sanıklar Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak\'tan şikayetçi olduğunu belirterek, suçtan zarar gördüğü için davaya katılma talebinde bulundu. Eyigüngör\'ün davaya katılma talebi kabul edildi.

HOŞ GELDİNİZ, DEDİM BANA VURDU

Olay tarihinde Yakındoğu Üniversitesi Basketbol takımının kulüp başkanı olduğunu söyleyen Işık Eyigüngör, \"Maç günü Fenerbahçe basketbol takımı ile Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu\'nda final müsabakası oynanacaktı. Maç başlamadan yaklaşık yarım saat kadar önce o dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım protokol tribününe geldi. Ben de ev sahibi takım başkanı olarak Türk örf ve adetleri gereği \'hoş geldiniz başkan\' diyerek sanığa sağ elimi uzattım. Sağ eli ile sol tarafıma vurdu. Araya emniyet görevlileri girdi. Doktor raporlarında vardır\" dedi.

ŞİKAYETÇİYİM, CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUM

Aziz Yıldırım\'ın kendisine attığı yumruk nedeni ile hakkında ayrı dava açıldığını söyleyen Eyigüngör, \"Aziz Yıldırım ve o zamanki yönetici olan diğer sanık Ali Cenk Başak bana parmak sallayarak \'seni bitireceğiz, daha beter yapacağız\' dediler. Cenk Başak aynı zamanda saldırmıştı. Araya emniyet görevlileri girmiştir. Maç bittikten 2 saat sonra sanık Aziz Yıldırım televizyon kanallarına canlı bağlanarak bana \'yaptım, yapacağım. Daha beterini de ona yapacağım\' diye beyanları vardır. Bütün televizyon kanallarında bunlar yayınlanmıştır. Sonuç olarak olay günü parmağını bana sallayarak beni tehdit eden sanıklar Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak\'tan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum\" dedi.

EYİGÜNGÖR\'ÜN TANIĞI FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ

Işık Eyigüngör\'ün tanığı olarak dinlenen Taner Güven, olay sırasında protokol tribününe gelen Aziz Yıldırım\'ın Işık Eyigüngör\'e vurduğunu söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olduğunu belirten Güven, \"Aziz bey bana sitem etti. \'Neden taraf olmuyorsun bu konuya\' dedi. Ben Cenk Başak beyin Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliğine yakışmayacak bir çok davranışını gördüm. Maç oynanırken Aziz Bey ile Cenk Başak\'ın Mehmet Işık Eyigüngör\'e parmağını salladıklarını gördüm ama o gürültüde ne söylediklerini duymadım. Maçın ertesi günü Aziz bey ulusal basına, \'geldim gereğini yaptım, gerekirse yeniden yaparım\' şeklinde beyanda bulunmuştur.\" dedi.

Sanıklardan Ali Cenk Başak\'ın mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediğini gerekçe gösteren mahkeme, Ali Cenk Başak\'ın bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİYLE İKİ AYRI DAVA AÇILMIŞTI

7 Mayıs 2017 tarihinde Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Yakındoğu Üniversitesi arasında Kadıköy Ceaferağa Spor Salonu\'nda oynanan maçta iki kulübün başkanları Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerin birinde Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Cenk Başak şüpheli olarak, Işık Eyigüngör de müşteki olarak yer aldı. İddianamede Yıldırım ve Başak\'ın, \"Basit tehdit\" suçundan 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. Bu dava İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülüyor.

Diğer iddianamede ise hem Aziz Yıldırım hem de Işık Eyigüngör hakkında hapis cezası istendi. Tarafların karşılıklı olarak mağdur/şüpheli sıfatı ile yer aldığı iddianamede, Eyigüngör\'e tokat attığı idddiası ile Aziz Yıldırım için, \"Kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da \"Kasten yaralamaya teşebbüs\" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor.