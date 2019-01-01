T24 LogoT24 Logo
Gündem

"TEBLİĞCİLER" KARAKÖY'DE ORTAYA ÇIKTI 

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA “Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı

01 Ocak 2019 02:07

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA
“Tebliğci\" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy\'de ortaya çıktı.  Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi\'ne doğru ilerledi. 
Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi.
Grup üyeleri kendilerinin Kuran kursu öğrencisi olduğunu söyledi. Polis grubun istiklal Caddesi\'nde ilerlemesine izin vermedi. Grup, Galata\'dan Karaköy\'e geri döndü.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Tebliğcilerden detay görüntü
- Bildiri dağıtılırken
- Vatandaşla aralarında çıkan tartışma
- Başka bir vatandaşla aralarında yaşanan kısa tartışma
- Genel ve detay görüntüler
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Tansu Edip GÖKBUDAKKamera Harun UYANIKDHA “Tebliğci"KaraköyCaddesiTebliğcilerleGrupKuranPolisGrup Galata KaraköyDÖKÜMÜ TebliğcilerdenBildiriVatandaşlaBaşkaGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24