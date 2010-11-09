-"TAZMİNATA MAHKUM YARGIÇLAR DAVADAN ÇEKİLMELİ" TBMM (A.A) - 09.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın açtığı tazminat davasında mahkum olan yargıçların davadan çekilmeleri gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Haberal'ın tutuklanma sürecini ve tahliye edilmesine karşı çıkan iki yargıç aleyhine açtığı tazminat davasını anımsattı. Tazminat kararının Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca onaylandığına işaret eden Kılıçdaroğlu, yargı kararında Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin örnek kararlarına yollama yapıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Şimdi o saygıdeğer yargıçlara bir görev düşüyor. Yargı etiğini korumak istiyorlarsa, yargıya olan güvenimizi pekiştirmek istiyorlarsa, o davadan çekilmeleri lazım'' dedi. Bayram öncesinde bulunulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, haksız yere tutuklananların adaletin gereği olarak bırakılmaları gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünyanın en pahalı kurbanını Türk yurttaşlarının keseceğini ileri sürerek, ''Çünkü, tarımı öldürdüler. Bunu görmek istiyorlarsa, kurban pazarına giderek yurttaşlarla görüşsünler. Türkiye, bunu hak ediyor mu?'' diye sordu. Mevcut durumda en ciddi sorunu yaşayanların işsizlerden sonra emekliler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, TÜİK verilerine dayanarak son 5 yılda emekli aylık artışları ile tükettikleri maddelerin fiyatlarında meydana gelen artışları karşılaştırdı. Emeklinin, aylığına yapılan zamdan daha fazla gıda maddelerine, suya, kiraya gelen zamlarla perişan durumda olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bu toplumda faturayı ödeyenler maalesef düşük gelirliler. Bugün Sayın Başbakan'ın bir gazetede demeci var. Diyor ki Sayın Başbakan, 'gariban bir vatandaşın yanık sesini duyduğunda gönül teli titremeyenler, halkın gönül telini titretemezler.' Doğru söylüyor aslında. İtirazımız yok. Ama Allah aşkına; emekliyi bu hale getiren, emekliden gönül teli mi bekler? Ben mi emekliyi bu hale getirdim? Sanki yırtık ayakkabı ile siyasete girip köşeyi dönen ben mişim gibi. Doğruları söyleyeceğiz. Devamında Sayın Başbakan'ın başka bir lafı daha var. O da çok doğru bir laf. Diyor ki 'halkın sofrasına oturup soğuk çorbaya kaşık sallayamayanlar iktidara geldiklerinde halkın sofrasını zenginleştirmek için mücadele veremezler.' Ne kadar doğru söylüyor. Teşekkür ederiz. Emekliyi niye perişan ettin? Halkın zenginleşmesine siz hizmet veremezsiniz. Sizin amacınız başka, bizim amacımız başka. Biz halk zenginleşsin, onlar fakirleşsin istiyoruz. Temel farklılığımız bu. Sayın Başbakan garibandan söz ediyor. Merak ediyorum; bu zenginlik, garibana niye bir türlü uğramıyor? Kim önündeki engel? Garibanlara da emeklilere de söylüyorum: Kim sizin önünüzdeki engel? Onu bulduğunuz anda Türkiye'ye demokrasi gelecek demektir. Onu arayın ve bulun.'' -ALTIN ÇİLEK YEMEDİM''- ''Gariban hep gariban mı kalacak?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Gariban üzerinden edebiyat yapıyorsun. Sen iktidarsın. Gariban, gariban olmasın. O da varlıklı olsun, zengin olsun, araba alsın, tatile gitsin. O yurttaşlarıma da sesleniyorum: Sizin zenginleşmenizin önündeki engel kim, kimler? Bensem, gelsinler konuşacağım. Birileri engelse sandıkta gidip onlarla konuşsunlar. O vatandaşlarıma bir şey daha soruyorum; bu süre içinde kimin sofrası zenginleşti? Kendi sofralarına da birilerinin sofralarına da baksınlar. O yurttaşlarıma söylüyorum, vallahi ben altın çilek yemedim'' diye konuştu. İran'a, sözleşme gereği, kullanılmayan 605 milyon dolarlık doğalgaz için ödeme yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Ankara, Samsun, Adana, İstanbul illerimizin varoşlarında oturan vatandaşlarımıza soruyorum: 605 milyon dolarlık doğalgaza kullanmadan bedel ödedik. Peki siz doğalgaz kullanabildiniz mi? Eğer ülkeni, insanlarını seviyorsan, onlara 605 milyon dolarlık doğalgazı bedava kullandırtabilirdin. Önünde engel mi vardı?'' dedi. Umutsuz olunmaması, acı bile olsa gerçeklerin görülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Halkımıza güven vererek gerçekleri değiştirmeye çalışacağız'' açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, partililerden bayramda halk ile iç içe olmalarını, yoksul aileleri ziyaret etmelerini, kardeş aile edinmelerini istedi. Emeklilerin, işsizlerin, yoksulların sıkıntılarını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Sıkıntıyı aşmak bizim elimizde. Gönül birlikteliği içinde beraber olursak, gücümüzü birleştirirsek aşamayacağımız engel yok'' diye seslendi. Kılıçdaroğlu, herkese iyi bayramlar diledi.