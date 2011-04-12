-"TATLISES ADAYLIK İÇİN DAKİKALARLA YARIŞTI" MÜNİH (A.A) - 12.04.2011 - Almanya'da tedavisi süren İbrahim Tatlıses'ten Urfalı hemşehrilerine mesaj geldi. Tatlıses tedavi gördüğü Murnau Kaza ve Travma kliniğinde menajeri Eyüp Kanat aracılığıyla bir açıklama yaptı. Mesajında Urfalı hemşehrilerine seslenen Tatlıses şunları söyledi: ''Buradan tüm Urfalı hemşehrilerime sesleniyorum. Nefes aldığım sürece benden dua ve desteklerini hiç eksik etmeyen Urfalı hemşehrilerimden yine aynı şekilde detsek ve dualarını bekliyorum. Urfalı İbo.'' Öte yandan İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olma konusunda adeta dakikalarla yarıştığı ve adaylık müracaatını il seçim kuruluna son anda ilettiği bildirildi. Tatlıses'in oğlu Ahmet ve menajeri Eyüp Kanat, AK Parti'nin sanatçıyı aday yapmayacağını öğrendikten sonra hızlı bir telefon trafiğine girişti. Türkiye'de avukat Ahmet Türkmen ve Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğundaki noterle irtibata geçen Ahmet Tatlı, hemen bir vekaletname hazırlattı. Münih Başkonsolosluğundan özel kurye ile getirilen vekaletname İbrahim Tatlıses'e imzalatılarak derhal Türkiye'ye fakslandı. Vekaletname faksını alan Tatlıses'in avukatı Ahmet Türkmen de sanatçının Şanlıurfa'dan bağımsız adaylık müracaatını il seçim kuruluna yaptı. Böylece İbrahim Tatlıses son anda milletvekilliği için Urfa'dan bağımsız aday oldu.