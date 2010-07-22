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Politika

"TAŞ ATAN ÇOCUKLAR TASARISI"NIN 2 MADDESİ DAHA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A)

22 Temmuz 2010 02:51

-"TAŞ ATAN ÇOCUKLAR TASARISI"NIN 2 MADDESİ DAHA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 21.07.2010 - Ağırlıklı olarak Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili düzenleme içeren tasarının 2 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen geçici 2 maddeye göre, tasarının yasalaşıp yürürlüğe girmesinden önce verilen ve infaz hakimliğinin incelemesinden geçen disiplin cezalarına karşı 6 ay içinde yeniden yapılan başvurular duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden bir hafta içinde karara bağlanacak. Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar 15 gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde haklarındaki bu karar geri alınacak. Sanık hakkında yeniden hüküm kurulacak. Temel yasa olarak görüşülen tasarının bu maddeleri üzerinde verilen önerge dolasıyla söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in savcılara baskı yaptığını öne sürdü. Sataşma gerekçesiyle konuşan Ergin, 2004 yılından bu tarafa Adalet Bakanlarının savcılarla bağlantılarının kesildiğini, Bakanların savcılara ''soruşturma aç, açma'' imkanının bulunmadığını belirterek, Meclis'in bu yetkiyi kaldırdığını söyledi. Ergin, Genç'in iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu ifade ederek, etmemesi durumunda ''müfteri'' konumuna geleceğini kaydetti.

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