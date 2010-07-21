-"TAŞ ATAN ÇOCUKLAR TASARISI"NIN 2. BÖLÜMÜ GÖRÜŞÜLDÜ TBMM (A.A) - 21.07.2010 - Ağırlıklı olarak Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili düzenleme içeren tasarının, ikinci bölümünün geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. MHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi, tasarının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, cezaevlerinde TMK kapsamında yargılanmayan binlerce çocuğun olduğunu söyledi. Sipahi, ''Habur'daki rezalete yeni bir sayfa ekleniyor. Tasarı, AKP hükümetinin bölücü teröre teslimiyetidir'' görüşünü savundu. BDP Grubu adına konuşan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, tasarıyla değiştirilen düzenlemelerin 2006 yılındaki görüşmeleri sırasında CHP'nin muhalefet yapmadığını öne sürerek, ''CHP adına utandım'' dedi. Kaplan, tasarıyı ''kerhen de olsa'' desteklediklerini belirtti. Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kaplan'ın söz konusu düzenlemeyi yapan iktidar partisinden çok CHP'yi eleştirdiğini belirterek, ''CHP'nin tutumundan utanç duyduğunu söyleyenler önce kendi tutumlarını gözden geçirsinler'' dedi. Çocukların büyük insan sıfatına konularak yargılanmalarını kabul etmediklerini ifade eden Hamzaçebi, bunun için çaba sarfettiklerini kaydetti. AK Parti Grubu adına konuşan Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, tasarının ''teröre taviz yasası'' olarak nitelendirilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Tasarıda bu yönde tek bir madde olmadığını belirten Tunç, ''Değişiklikleri çarpıtmak çocuklarımıza karşı haksızlıktır. Terör örgütünün istismar alanı ortadan kaldırılmaktadır. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Çocuklarımızın geleceğini söndürmek yerine onları kazanmalıyız'' diye konuştu. Şahsı adına konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise tasarının mevcut haliyle söz konusu sorunun çözülemeyeceğini, çocukların özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaya devam edeceklerini öne sürdü. -''ÖCALAN'IN DİSİPLİN CEZALARI''- Bölüm üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tasarıda, tutuklu ve hükümlülerin infaz hakimliğinden geçmiş disiplin cezalarına itiraz yolunun da öngörüldüğünü anımsatarak, hükmün AİHM'deki 567 dosyadan tazminat kararı verilmemesi için konulduğunu yineledi. Ergin, şunları söyledi: ''Bu tür dosyaların muhataplarının müracaat etmesi halinde kendisinin ve avukatının buna karşı söyleyeceği bir şey var mı yok mu? Hakim diyecek ki yazdığınızın dışında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Eğer hakimin kanaatini değiştirecek yeni bir savunma ortaya koyabiliyorsa, hakim onu haklı görür ise kararını değiştirebilecektir. Aksi halde sonuç değişecek değildir. Sadece AİHM'nin ihlal gerekçesini ortadan kaldırmak ve tazminatları ödememek adına tasarıya bu hüküm konulmuştur. Bu hüküm 73 milyon vatandaşın tamamı içindir. Burada Ahmet yararlanır, Hüseyin yararlanmaz gibi birşey yok. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin disiplin cezası var ise ve buna itiraz ederlerse istifade ederler. Abdullah Öcalan'ın 10'un üzerinde almış olduğu disiplin cezası vardır. Bunların yaklaşık 9 tanesi infaz edilmiştir. Doktor raporuyla infaz edilemeyen 2 tane cezası vardır. Bunlar ahım şahım cezalar değildir. Bunlar 20 günlük hücre cezalarıdır. Bizim korktuğumuz, çekindiğimiz 20 günlük cezalar mı? Türkiye hakkında 567 dosya var.'' Tasarıdaki hükümden herkesin yararlanabileceğini yineleyen Ergin, ''muhtemel istifade edicilere bakarak Türkiye'nin böyle bir sonuca katlanmasını istemek çok doğru bir tarz değildir'' dedi.