-"TAŞ ATAN ÇOCUKLAR TASARISI" GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR TBMM (A.A) - 21.07.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler sürüyor. Tasarı üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in, bir açıklamasında, özel yetkili cezaevlerinin dayanağını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerini, CHP ile birlikte çıkardıklarını söylediğini belirtti. Açıklamanın doğru olmadığını ifade eden Öztürk, sözkonusu dönemdeki tutanaklara bakıldığında bunun anlaşılacağını söyledi. Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Mecliste, 22. yasama döneminde TCK, CMK ve Kabahatler Kanunu ile ilgili düzenlemelerin kanunlaşmasında CHP ile AK Parti'nin mutabık olduğunu belirterek, ''Bunları hep birlikte kabul ettik'' dedi. MHP Mersin Milletvekili Akif Akkuş, görüşülen tasarıyla çocukların terör olaylarına karışmasının önlenemeyeceğini savundu. Akkuş, cezayı azaltmak yerine eğitim ve rehabilitasyon yoluna gidilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, ''Türk milleti'' kavramının Anayasadan çıkarılmasını isteyen ve kendilerini 'stratejist, aydın, yazar' gibi isimlerle tanıtan bazı grupların, bölücü terör örgütünün talepleri yönünde isteklerde bulunduğunu söyledi. AK Parti'nin, zihniyeti ve oy kaygısı nedeniyle açılım projesini ortaya çıkardığını öne süren Bal, bunun da bölücü terörü cesaretlendirdiğini iddia etti. Şenol Bal, AK Parti'ye oy verenlerin, verdikleri emanet oyların hesabını sorması gerektiğini belirterek, ''Bölücü terörün isteklerini yerine getirsin diye mi oy verdiniz? Verdiğiniz oyların hesabını referandumda 'hayır' diyerek sorun'' dedi. Bal ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar üzerinden siyaset yapmak istediğini ileri sürerek, Erdoğan'ın Türk kadınlarını tanımadığını ve Türk tarihini bilmediğini iddia etti. Bal'ın konuşmaları ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, muhalefetin eleştirilerde bulunabileceğini ancak hakaret etme hakkına sahip olmadığını söyledi. Canikli, ''Türkiye'de bölücü terör ile pazarlık yapılmış ise bu 2000 yılında yapılmıştır. Açın belgeyi bakın. 'Ben seni idam etmeyeyim, sen de terörü durdur' diyorsunuz. Bu pazarlıktır'' diye konuştu. Referanduma en çok terör örgütü PKK'nın karşı çıktığını belirten Canikli, ''Bu süreç PKK'nın işine geliyorsa, neden en çok PKK karşı çıkıyor'' dedi. MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise MHP'nin terör örgütü ile hiçbir zaman uzlaşma içinde olmadığını belirterek, ''İdam kararını Anayasadan kaldıran sizsiniz'' dedi. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, referandum için boykot kararı aldıklarını söyledi. Boykot etmenin her vatandaşın hakkı olduğunu ifade eden Yıldız, hazırlanışında kendilerinin dahil edilmediği bir anayasa paketi için oy kullanmayacaklarını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan da tutuklu ya da hükümlü anneleri ile birlikte cezaevinde kalan bebeklerle ilgili de bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Tan, cezaevinde anneleri ile birlikte kalan 0-2 yaş grubu 479 bebek bulunduğunu ifade etti. Görüşmelerde, ''çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi durumunda ve davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde büyüklerle birlikte ağır ceza mahkemelerinde yargılanabilecekleri'' yönündeki hüküm, önergeyle tasarıdan çıkarıldı.