"Tarihin Şahitleri Yazıyor" roman yarışması

İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için \"Tarihin Şahitleri Yazılıyor\" adlı roman yarışması düzenliyor. Yayınlanmamış eserlerin katılabileceği yarışma için 30 Nisan 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 35 bin, ücüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

YARIŞMA HAZİRAN 2018\'DE SONUÇLANACAK

Temmuz 2018\'de sonuçlandırılması planlanan 15 Temmuz Roman Yarışması\'nın seçici kurulunda gazeteci-yazar Doğan Hızlan, Ahmet Tezcan ve Sibel Eraslan, yazar ve hikayeci Cemal Şakar ile akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Uzman, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Bahçelievler Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız yer alıyor. Ödül alan ilk üç romanın Bahçelievler Belediyesi tarafından yayınlanacağı yarışmanın ödül töreninin ise 15 Temmuz haftasında yapılması planlanıyor.

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