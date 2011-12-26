-"Tanıklar mahkemede dinlensin" DİYARBAKIR (A.A) - 26.12.2011 - PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davası duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki 30'ncu duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, mazeret bildiren 12 tutuklu sanık dışındaki 92 tutuklu sanık getirildi. Söz alan sanık avukatları, dosyada ifadeleri yer alan tanıkların mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti. Sanıklardan Zeynel Mat ile ilgili deliller okunurken, söz verilen Mat, Kürtçe'nin Zazaca lehçesinde konuşmak isteyince mikrofonu kapatıldı. Sanık avukatları, Mat'ın 2000-2004 yılları arasında Avrupa'da olduğunu ve o dönemde Türkiye'de faaliyetlerde bulunmasının mümkün olmadığını söylediler. Daha sonra sanık Mat ile ilgili 'X' ve 'Mercek' kod adlı gizli tanıkların ifadeleri okundu. Avukatların ''X'' kod adlı gizli tanığın beyanlarının dosyadan çıkarılması talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Daha sonra Nizamettin Onar adlı sanıkla ilgili delil ve ses kayıtlarının okunmasına geçildi. Sanık avukatlarından Sedat Yurtdaş, milletvekili seçilen Kemal Aktaş ve Selma Irmak'ın durumuna değinmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi: ''Sanıkların seçilmelerinin üzerinden 5,5 ay geçti. Mahkemeniz bunları tahliye etmeyerek, TBMM'nin iradesinin sakat kalmasına sebep olmaktadır. Bunlara görev ve yetkiyi anayasa, yasalar ve halk verdi. Bu dava Türk ve Kürt halkına giydirilmek istenen deli yeleğidir. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın konuşmalarından sonra milletvekili sanık arkadaşlarımızın hakkı iade edilmelidir. Kemal Aktaş milletvekili seçildikten sonra 4 kez hastaneye kelepçesiz getirilip, götürülmüş. Sonra ne olduysa kelepçe zorunlu hale getirildi. Seçilmişliğe ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine saygı gösterilmedi. Seçilmiş olanların yargılanmalarının durdurulması gerekir. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eksik iradesi de tamamlanmış olur. Sanıkların, milletvekillerinin tahliye edilmesini talep ediyorum.'' Sanık avukatlarından Mesut Beştaş ise, sanık Musa Farisoğlu'nun şu anda beyin ameliyatında olduğunu, daha ağır ve telafisi mümkün olmayan bir sonuca sebep olmamak için tahliyesini istedi. Avukat Eren Keskin de, müvekkili Alaattin Aktaş'ın 20 yıl hapis yattığını, cezaevinden çıktıktan sonra dağa çıkmayıp sivil siyaseti yapmak isterken tutuklandığını savunarak, yaklaşık 3 yıldır tutuklu olan Aktaş'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme bu talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, tutuklu sanıkların biri Türkçe, biri Kürtçe yazılı 2 sayfa dilekçe verdiklerini, Kürtçe savunmalarının iade edildiğini, Türkçe savunmalarının dosyalarına bırakıldığını söyledi. Mahkeme heyeti tahliye taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.