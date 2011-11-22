-"Tam üyelik dışında hiç bir teklifi kabul etmiyoruz" PRAG (A.A) - 22.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin AB süreciyle ilgili, ''Tam üye olmak istiyoruz. Onun dışında hiç bir teklifi kabul etmiyoruz'' dedi. Prag'da bulunan Çiçek, Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubunun onuruna verdiği öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, Çek Cumhurbaşkanı'nın AB konusunda gerçekçi görüşleri bulunduğunu belirtti. TBMM Başkanı Çiçek, ''Tam üye olmak istiyoruz. Onun dışında hiç bir teklifi kabul etmiyoruz'' diye konuştu.