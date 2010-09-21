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"TALİMAT SÖZ KONUSU DEĞİL" ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 22:29

-"TALİMAT SÖZ KONUSU DEĞİL" ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreterliği, ''Genelkurmay Başkanlığı tarafından, YAŞ kararlarıyla TSK'dan ihraç edilen personelin Askeri Yüksek İdare Mahkemesine yapacağı başvuruların reddedilmesi talimatı verildiği'' iddiasıyla ilgili olarak, ''Genelkurmay Başkanlığınca mahkemeye herhangi bir talimat verilmesi söz konusu olmadığı gibi, mahkemenin de herhangi bir kurum ya da merciiden talimat almasının asla söz konusu olamayacağını'' bildirdi.

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