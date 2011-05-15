-"TAKSİCİLERE ÖTV İNDİRİMİ İÇİN GÖRÜŞECEĞİM" KAYSERİ (A.A) - 15.05.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, taksiler için mazottaki ÖTV'nin düşürülmesi konusunu Maliye Bakanı ile görüşeceğini söyledi. Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığının düzenlediği toplantıda, Kayseri'deki taksici esnafıyla bir araya geldi. Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin ya da şehrin gelişmesine paralel olarak her sektörün gelişemediğini ifade ederek, taksiciliğin de Kayseri'nin gelişmesi ve büyümesine paralel olarak gelişemediğini bildirdi. Kayseri'de taksiciliğin gelişmemesinin bir diğer nedeninin de raylı sistemin düzenli olarak çalışması olduğunu kaydeden Yıldız, şöyle devam etti: ''Vatandaşlar, raylı sistemi tercih ediyorlar. Raylı sistem, toplu taşımacılık için doğru bir tercih ama raylı sistemin düzenli çalışması nedeniyle taksicilik biraz geriledi. Bizler, bizzat vatandaşımızın içinden çıktık, geldik ve işlerimizi de yapmış olmak için değil, gerçekten yapıyoruz. Yapmacık hareketlere ihtiyacımız yok. Sizin derdiniz, bizim derdimiz. Sıkıntınızın ne olduğunu bilip, ona göre iş yapmamız lazım. Muhalefetteki bir takım arkadaşlar 'nasıl olsa iktidar olamayacağım' diye -sırtında yumurta küfesi de yok- o yüzden rahat konuşuyor. Taksici esnafımız arasında çeşitli yerlerden emekli olan bazı vatandaşlarımız, taksicilik yapıyor. Biz bu vatandaşlarımızdan yüzde 5 vergi alıyoruz. Muhalefettekiler bu kesintiyi, vergiyi almayacağını, hatta geri ödeyeceğini söylüyor. Biz 'emekli vatandaşımız bu işi bıraksa da işsiz bir genç onun yerine çalışsa' diye düşündük. Böyle bir çalışma olabilir mi diye Ankara'da arkadaşlarımızla bakacağız.'' Kendilerine her kesimden çok talep geldiğini kaydeden Yıldız, bunlar arasında dikkate değer olanlardan birinin de mazottaki ÖTV'nin kaldırılması ya da indirilmesi olduğunu belirterek, ''Ticari taksiler için mazottaki ÖTV'nin düşürülmesini Maliye Bakanımızla görüşeceğim. Aynen denizcilikte olduğu gibi, böyle bir ÖTV'nin kaldırılması, ne getirir, ne götürür onu bir görüşeceğiz ve ona göre alınacak kararı da kamuoyu ile paylaşacağız'' diye konuştu. Yıldız, borçların yapılandırmasıyla ilgili bir yasanın önümüzdeki dönemde yapılmayacağını bildirerek, ''O açıdan bunun bir fırsat olduğunu bilip, önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz'' dedi. 1980 öncesi benzin alabilmek için kuyruklara girildiğini, kuyruklara girebilmek için de torpil arandığını anımsatan Yıldız, ''Türkiye o günleri aştı çok şükür. Türkiye, istikrar sürdüğü sürece de daha çok büyüyecek. Artık Türk Lirası değerli ve hiç kimse maaşını, gelirini dövize çevirmek istemiyor'' dedi. Yıldız, büyük alışveriş merkezlerinin rekabet edebilmek adına, müşteri servisi hizmeti yaptıklarını da anımsatarak, ''Alışveriş merkezlerinin müşteri servisi hizmeti vermelerinin de taksicilerin işini azalttığını düşünüyorum'' dedi. Siyasetin nabzını en iyi tutan iki mesleğin berberler ve taksiciler olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: ''Türkiye, bir bütündür ve o bütün haliyle beraber Türkiye gelişmesini, büyümesini devam ettirecek. Ankara'da ifade edilen makro ekonomik değerlendirmeler ve çalışmalar, en ücra yerdeki vatandaşımın cebini, cebindeki parayı ilgilendiriyor. Vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Bunlar yeterli mi, hayır ama göstergeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Böyle düşündükçe bunun bereketi de geliyor. Asgari ücretli ev almayı düşünebilir miydi, hayır ancak emekli olunca almayı düşünebilirdi. Yine alan var, alamayan var ama ev almayı TOKİ vasıtasıyla asgari ücretli de çalışırken düşünebiliyor.''