-"TAHRİR" KOMANDOLARCA LİMANA ÇEKİLDİ GİRİT (A.A) - 04.07.2011 - Gazze'ye giden filoda yeralan ve limandan izinsiz çıkan Kanada gemisi "Tahrir", Yunan SAT komandoları tarafından tekrar limana çekildi. Askerler gemidekilerden sırayla gemiden inmelerini isterken, aktivistler buna itiraz ederek gemiden inmemek için direniyorlar. Limanda bekleyen çok sayıda Yunanlı da gemidekileri alkışlarla karşılayarak "özgür Gazze" ve "özgür Yunanistan" şeklinde sloganlar attılar. Rıhtıma yakın evlerde oturan Yunanlılar da evlerinin pencerelerinden zafer işareti yaparak aktivistlere destek oldu. Bu arada aktivistler, iki katlı geminin alt katında bulunan gazetecilerin haberlerini ve fotoğraflarını geçebilmeleri için sahil güvenlik ekiplerinin gazetecilerin bulunduğu bölüme girmesine izin vermiyorlar. Gemide, aralarında ünlü bir İsrailli gazetecinin de bulunduğu toplam 11 gazeteci bulunuyor. Gazze filosunun organizatörleri yaptıkları açıklamada, Yunan askerlerinin gemiye müdahalesinin hukuk dışı olduğunu belirterek, haklarını uluslararası arenada arayacaklarını söylediler. Organizatörler, olayı tüm dünyanın duyduğunu, dünyanın farklı yerlerinden insanların tepkilerini gösterdiklerini, Gazze'ye gitmeye kararlı olduklarını, filo yola çıkana kadar denemelere devam edeceklerini söylediler. Aktivistler de, Yunan halkının verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Biz şundan eminiz, bize müdahale eden Yunan askerleri birkaç gün önce bize limanda yaptığımız görüşmede destek verdiklerini söylemişlerdi. Yunan hükümetinin aldığı karar sonrasında bize istemeyerek de olsa müdahale zorunda kaldılar. Gemiyi onlara uzun süre teslim etmeyerek, bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. Sevindirici olan müdahale esnasında kimsenin burnunun kanamaması" dediler. Bu arada, sahil güvenlik ekipleri ve komandolar, geminin limandan kaçabilmesi için yanıltma amacıyla diğer birkaç kişiyle birlikte sahilde bırakılan geminin Yunanlı kaptanını, zodyak botla gemiye geri getirdikten sonra gemiyi teslim aldılar. Bu esnada aktivistler komandoların kaptan köşküne girmesine engellediler.