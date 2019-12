-"TAHLİYE ÇOK BAŞARILIYDI" MARMARİS (A.A) - 24.02.2011 - Libya'daki Türkleri yurda getirmek için bu ülkeye giden ''Orhan Gazi-1'' feribotunun kaptanı Osman Bülent Özkan, Bingazi Limanı'ndaki tahliyenin çok başarılı olduğunu belirterek, ''Çünkü Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi bunu yönlendiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bizim şirketimiz ve diğer kuruluşlar başarılı bir koordinasyon içinde tahliyeyi gerçekleştirdi'' dedi. Kaptan Özkan, ''Orhan Gazi-1'' ve ''Osman Gazi-1'' feribotlarının yanaştığı Marmaris Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuk süresince zaman zaman zorluklar yaşadıklarını, geminin kendi imkanlarıyla ve iyi bir koordinasyonla bunları aşmasını bildiklerini dile getirdi. Özkan, Libya'daki vatandaşları bırakmamak için biraz fazla yolcu almak durumunda kaldıklarını ifade etti. Bir gazetecinin, ''(Bingazi, gemiye binerken mahşer yerini andırıyordu) diyor vatandaşlar'' yorumu üzerine Özkan, şunları söyledi: ''Orada da bir organizasyon vardı. Başkonsolos ile de konuştuk, o da geldi ziyaretimize. Fazla yolcu vardı ama o kadar büyük bir karışıklık yoktu. Sadece insanlar büyük bir panik halindeydi. Onun bir zorluğu oldu o kadar. Bizim koordinasyonumuzda gemiye bindiler.'' İDO personelinin bu tahliye operasyonundaki başarısıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine Özkan, ''Tahliye çok başarılıydı. Çünkü Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi bunu yönlendiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bizim şirketimiz ve diğer kuruluşlar başarılı bir koordinasyon içinde tahliyeyi gerçekleştirdi. Sırf bizim yaptığımız bir şey değil tabii. Biz son noktada, vatandaşları getirme noktasında olan insanlarız. Bunun gerisinde olan kuruluşlarla birlikte bunu gerçekleştirdik. Gemi içindeki ilgililer yolcularla ilgilendiler. Yiyecek içecek ihtiyaçlarını sağladılar'' dedi. Özkan, ''Seyir sırasında, yolcuların doğal olarak panik halinde olmasından kaynaklanan sıkıntılar oldu, bu sıkıntılar da böyle bir seferde olabilecek şeyler zaten. Sıkıntılar aşıldı, problem yok'' diye konuştu. Kaptan Özkan, talimat gelmesi halinde Türklerin tahliyesi için Libya'ya gitmek üzere tekrar yola çıkacaklarını belirterek, ''Akdeniz'de olan hava muhalefetinden dolayı gidemedik şu anda. Şartlar uygun olduğunda, hemen gelecek talimat doğrultusunda hareket edeceğiz'' ifadesinde bulundu. Özkan, yolcu ve personel için gemiye gerekli ikmalin yapıldığını, bu hazırlıklar tamamlanınca ve hava şartları elverdiğinde yola çıkacaklarını söyledi. Libya'ya girişte, nasıl bir prosedürün işlediğine ilişkin soru üzerine Özkan, ''Libya'ya herhangi bir geminin gittiği gibi gittik. Orada pilotu çağırdık, limana giriş yaptık, yanaştık. Her şey ilgililerce halledildi'' yanıtını verdi. Özkan, ''Kendi vatandaşlarımıza yardım etmek insana mutluluk verir, biz de mutluyuz'' dedi. -KIZILAY'DAN PSİKOLOG DESTEĞİ- ''Osman Gazi-1'' feribotuyla Bingazi'ye giden Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Bayram Emir, AA muhabirine, ani bir karar üzerine görevlendirildiklerini, pazartesi günü 16.40'ta Yenikapı'dan yola çıktıklarını anlattı. Yaklaşık 30 saat süren yolculuktan sonra Bingazi Limanı'na ulaştıklarını belirten Emir, limanda bekleyen 3 bin civarında vatandaşı, düzenli bir şekilde feribotlara bindirdiklerini ifade etti. Talimat gereği gelmek isteyen herkesin feribotlara alındığını söyleyen Emir, şunları kaydetti: ''Limandan her iki gemi ayrılırken hiç bir yolcu kalmamıştı. Psikolojileri bozulmuş, travma dönemi yaşıyorlar. Onların şantiye şefleriyle konuştuk, ortak toplantılar yaptık. Gemide gerginlik yaşandı ama bir ön tedbir aldık. Sorun olan kişileri sistemin parçası haline getirmek lazım. Kendi malzemelerini kendilerine dağıttırdık, sosyal paylaşımlara girdik. İyi oldu. Yolculuk uzadıkça gerginlikler artmaya başladı. Saat 18.00'a doğru insanlarda müthiş bir sinerji oldu. Televizyonlarda kanalları değiştirerek farklı şeyler de izlettirdik. Psikolojilerinde rahatlama gördük.'' Emir, ''Bingazi, ani gelişen bir operasyondu. Sabah saat 09.00'da talimat geldi, hemen harekete geçtik ve saat 12.00'de hareket edeceğimiz söylendi. Daha çok stok alabilme durumuna giremedik. Alacağımız yolcu sayısını da kesin olarak bilmiyorduk. Her iki geminin yolcu sayısının bin 200 kişi olabileceği söylendi. Hazır olan stoklarımızdaki bin 200 kişilik gıdayı iki gemiye böldük'' diye konuştu. Emir, yeni tahliye seferleri için 7 bin 500 kişilik, farklı ürünlerden oluşan gıda malzemesi hazırlandığını, her iki gemiye, ikisi psikolog olmak üzere 5 personel görevlendirileceğini sözlerine ekledi.