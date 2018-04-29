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BBC Türkçe

"Tac Mahal, Hint kültüründe kara bir lekedir"

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi milletvekillerinden Sangeet Som, ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Tac Mahal'i "Hint kültüründeki kara bir leke" olarak niteledi.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi milletvekillerinden Sangeet Som, ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Tac Mahal'i "Hint kültüründeki kara bir leke" olarak niteledi.

Som, 1643'te Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 14'üncü çocuğunu doğururken 38 yaşında ölen eşi Mümtaz Mahal adına yaptırdığı anıt mezarın "hainler" tarafından inşa edildiğini öne sürdü.

Agra kentindeki Tac Mahal, geçen ay Uttar Pradeş eyaletinin turizm kitapçığından çıkarılmıştı.

Som'un açıklamaları ülkede Tac Mahal'le ilgili tartışmaları alevlendirdi.

"Sangeet Som, Mirut kentinde taraftarlarına hitap ederken, "Birçok kişi, Tac Mahal'in Uttar Pradeş'in turizm broşüründeki tarihi yerler listesinden çıkarılmasına üzülüyor. Hangi tarihten bahsediyoruz? Tac Mahal'i inşa eden adam babasını hapse attı. Hinduları katletmek istedi. Eğer tarih böyleyse, bu çok talihsiz bir şey ve biz bu tarihi değiştireceğiz" dedi.

Şah Cihan babasını hapse attırmamıştı. İmparator, oğlu Evrengzib tarafından hapse atılmış ve burada ölmüştü.

Sangeet Som, 2013'te ülkenin kuzeyindeki Muzaffernagar kentinde Hindularla Müslümanlar arasında patlak veren ve 62 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaları kışkırtmakla suçlanmıştı.

Som'a sosyal medya gösterilerin tepkilerin ardından Bharatiya Janata Partisi Sözcüsü Nalin Kohli "Bu görüşler Som'un kişisel görüşleridir. Tac Mahal tarihimizin önemli bir parçasıdır. Tarihi silmek mümkün değildir" dedi.

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