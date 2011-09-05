-"Suriyelilere ateş açıldı" iddiasına yalanlama HATAY (A.A) - 05.09.2011 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, bazı internet sitelerinde yer alan, ülkelerindeki iç karışıklık dolayısıyla Yayladağı ilçesi Güveççi köyü yakınlarında Türkiye'ye geçmek isteyen bir grup Suriyelinin üzerine Türk askerleri tarafından ateş açıldığı iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu söyledi. Lekesiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında 368 No'lu Huduttaşı mevkisinin karşısında bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait Aynbayda köyüne bir grup Suriyeli askerin girdiği ve ev ev dolaşmaya başladığının gözlendiğini belirtti. Aynı saatlerde köyden silah seslerinin geldiğinin duyulduğunu ve hemen arkasından bir grup sivil Suriyelinin toplu halde bahsi geçen Huduttaşı mevkisinden Türkiye topraklarına doğru kaçmaya başladığını ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti: ''330 kişi olduğu tespit edilen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkemize girişlerine anında izin verilmiş beraberlerinde yaralı olarak getirdikleri iki şahıstan birinin ölmüş olduğu görülmüş, diğeri ise bölgeye sevk edilen ambulansla Antakya Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Diğer 329 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı Yayladağı merkezde bulunan çadır kente yerleştirilmiştir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; Türk askerinin Türkiye'ye sığınmak isteyen Suriyelilere ateş açtığı ve açılan ateş sonucunda 1 Suriyelinin öldüğü 1'inin de yaralandığı haberleri tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.'' Lekesiz, konunun, Yayladağı'ndaki geçici çadır kentte barınan Suriyelilerce duyulması üzerine gösteri düzenlendiği ve aynı zamanda çadırkent sakinlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan şükran duygularını ifade ettiklerini de sözlerine ekledi.