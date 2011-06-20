-"SURİYELİ SAYISI 10 BİN 639'U BULDU" ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki olaylar nedeniyle ülkelerinden Türkiye'ye gelenlerin sayısının 10 bin 639'a ulaştığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, AFAD tarafından Suriye vatandaşlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için Hatay Valiliği emrine toplam 3 milyon 750 bin TL acil yardım ödeneği gönderildi. Ayrıca sınırın Suriye tarafında bekleyen Suriye vatandaşlarının acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım amaçlı malzeme dağıtımına da başlandığı belirtilen notta, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmaların da devam ettiği bildirildi. AFAD tarafından Hatay Valiliğine gönderilen 3 milyon 750 bin TL'lik nakdi yardımın gönderildiği ifade edilen bilgi notunda, sınırın hemen ötesinde bulunan Suriye vatandaşlarına insani yardım faaliyeti kapsamında 17 Haziran 2011 tarihinde başlayan gıda yardımına devam edildiği bildirildi. Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşı sayısının 10 bin 639'u bulduğu, bunlardan 2 bin 634'ünün kadın, 2 bin 621'inin erkek, 2 bin 719'unun erkek çocuğu, 2 bin 665'inin ise kız çocuğu olduğu belirtilirken, bölgeye 2 bin 569 çadır gönderildi ve bunların bin 903'ü kuruldu. Ayrıca gönderilen 19 bin 974 battaniyeden 12 bin 189 adedinin dağıtıldığı belirtildi. Bölgede 4 adet seyyar mutfak, 22 seyyar banyo ve 21 tuvalet kurulduğu, 10 bin 594 yatak gönderildiği bunların da 6 bin 366 adedinin dağıtıldığı, Sağlık Bakanlığının kurduğu 2 sahra hastanesinin de hizmet verdiği kaydedildi. Kampta barınan Suriyelilerin iletişimini sağlamak amacıyla da Türk Telekom'un 4 adet ankesörlü telefon kulübesi kurduğu ifade edilirken, 3 öğün sıcak yemek verildiği, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçların da karşılandığı kaydedildi. -5 ÇADIRKENT HİZMET VERİYOR- Türkiye'ye giriş yapan Suriye vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylığın sağlanması için seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesislerle birlikte Yayladağı'da 2, Altınözü'de 2 ve Reyhanlı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 çadırkent kurulduğu belirtilen notta, bin 903 çadırdan 665'inin Yayladağı, 938'inin Altınözü, 207'sinin Reyhanlı ilçelerinde kurulduğu, 93 adedin ise hizmet amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi. Ayrıca çadırkentlerde kalanların kimlik tespitlerinin de yapıldığı ve geçici tanıtma karneleri düzenlendiği bildirildi. Notta, şu bilgilere yer verildi: ''İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edilmektedir. Ülkemize girişlerine izin verilenler ve kendi istekleri ile ülkelerine dönenlerin kayıtları yapılmaktadır. Halen barınma merkezinde 10 bin 639 Suriye vatandaşı bulunmaktadır. 10 bin 639 kişinin 4 bin 918'i Altınözü, 5 bin 327'si Yayladağı, 339'u Reyhanlı ilçelerinde kurulu bulunan çadır alanlarında ikamet etmektedir. 55 kişi ise (15'i refakatçi) hastanede bulunmaktadır. 20 Haziran 2011 tarihi gece boyunca; ülkemize giriş yapanlardan 285 kişi kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup, ilave olarak 371 Suriye vatandaşı ülkemize kabul edilmiştir.''