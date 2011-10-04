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Politika

"Suriye'deki gelişmelere seyirci kalamayız" PRETORİA (A.A) 

04 Ekim 2011 18:14

-"Suriye'deki gelişmelere seyirci kalamayız" PRETORİA (A.A) - 04.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu veya gelecek hafta Hatay'da Suriye vatandaşlarının kaldığı kampa bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, ''Zira Suriye'deki gelişmelere çok daha fazla seyirci kalamayız. Mağdur, mazlum, savunmasız insanlara karşı burada ciddi ölümler var. Bunlar 'devam etsin' diyemeyiz'' dedi.  Erdoğan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Motlanthe, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir soruya şu yanıtı: ''Öncelikle ben şunu ifade edeyim; bildiğiniz gibi bugün, BM Güvenlik Konseyi'nde bir metin gündeme geliyor ve bu metin oylanacak. Doğrusu ben bu metni, Suriye ile ilgili önemli bir uyarı metni olarak görüyorum. Ve bu hafta sonu veya hafta başı ülkemize gelen Suriyeli, gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimiz var. Bizde şu anda misafirler. Yaklaşık 7 bin 500 civarında... Bizdeki şu anda hazırlanmış kamplarda kalıyorlar. Kendilerini ziyaret edeceğim, kendileriyle görüşeceğim, Türkiye olarak değerlendirmesini yapıp, bizler bir açıklamada bulunacağız. Zira Suriye'deki gelişmelere çok daha fazla seyirci kalamayız. Mağdur, mazlum, savunmasız insanlara karşı burada ciddi ölümler var. 'Bunlar devam etsin' diyemeyiz. Bunlara karşı bizler, insani ve vicdani görevimizi yerine getirmek durumundayız. Hatay kampını ziyaretten sonra değerlendirmemizi yapıp ondan sonra da açıklamalarımızı yapacağız.''

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