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Dünya

"Suriye'de uluslararası krizi önlemek için tüm gücümüzle çabalıyoruz"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat (DHA) – Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Suriye’deki büyük uluslararası krizi önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi

15 Şubat 2018 16:13

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat (DHA) – Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Suriye’deki büyük uluslararası krizi önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.
Nebenzya Güvenlik Konseyi Suriye Barış Çözümü toplantısı sonucunda yaptığı açıklamada, “Suriye’deki her türlü uluslararası krizi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Bunun üzerinde en iyi şekilde çalışıyoruz ve Suriye’deki siyasi süreç çerçevesinde yaptıklarımız bu çabaların bir kısmını oluşturuyor” dedi.
Diplomat, Rusya’nın herkesten çok Orta Doğu’daki krizin çözülmesini istediğinin altını çizerek, “Şu ana kadar hiç kimsenin Suriye’deki siyasi süreç için bizden daha fazla çaba göstermediğini düşünmüyorum. Biz hem hükümet ile hem de Astana süreci üzerinden muhalif birliklerle çalışıyoruz. Ayrıca, Soçi, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi gibi eşsiz bir etkinlik organize etmeyi başardık” dedi.

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