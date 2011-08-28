-"Suriye yönetimine güvenimiz kayboldu" İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'deki olaylara ilişkin, ''Açıkçası her şeyin çok az ve çok geç olduğu bir safhaya geldiğini görüyorum. Bizim güvenimiz kaybolmuş vaziyette, bunu söylemek isterim. Suriye halkının huzuru, mutluluğu, iyiliği bizim için çok önemli'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Anadolu Ajansı muhabiriyle yaptığı özel röportajda gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı. Gül, ''Bu 30 Ağustos'ta Başkomutan olarak bütün kutlamaları ben kabul edeceğim. Genelkurmay Başkanımız, Başbakanımız, Milli Güvenlik Kurulu'ndan önce yaptığımız bir konuşmada, Genelkurmay Başkanı'nın getirdiği bir düşünceydi. Biz de çok doğru bulduk'' diye konuştu.