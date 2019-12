-"Suriye ile ticaretimiz artarak devam ediyor" TBMM (A.A) - 11.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İsrail ve Suriye ile ticaretin artarak devam ettiğini söyledi. TBMM'de gazetecilerle sohbet eden Çağlayan, ihracatın hala geçen yılki seviyesini koruduğunu belirtti. Gazetecilerin ''Suriye'nin, gümrük vergileri yüzde 5'in üzerindeki ürünlerin ithalatını yasaklayan kararı'' ile ilgili sorusu üzerine Çağlayan, şöyle konuştu: ''Onlar, gümrük vergisinde yüzde 5 üzeri için yasak getirmişlerdi. Ekonomide yasak getiremezsiniz, dünyada böyle bir şey yok. Yasak kalktı. İhracatımız hala geçen seneki seviyesini koruyor. Yapılan işin yanlışlığını söyledik, 'Yaparsanız biz de misliyle yaparız' dedik. Onlar da ara malı olarak kullanıyor bizim mallarımızı. İsrail ile ticaretimiz devam ediyor, her türlü olumsuzluğa rağmen. Yüzde 30 seviyesinde. Suriye ile ihracatımız artarak devam ediyor. Önceki yıla göre, hızda bir azalma var. Hayat devam ediyor. Suriye üzerinden Arap yarımadasına ciddi şekilde mal akışı sevkıyatımız var. Şu anda bir sorunumuz yok. A, b planlarımız mevcut. Körfeze ulaşmak için Mersin-İskenderiye ro ro seferleri için yoğun gayret sarfediyoruz. Mısırlıları biraz daha itmemiz lazım. Biz hazırız. Bir kısmı Kızıldeniz'den aşarak Yemen'e ve diğer yerlere uzanacak.'' -''Sevindirici haber...''- Çağlayan, gazetecilere, ''sevindirici bir haber'' vererek, ''Türkmenistan'da firmalarımız 238 milyon dolarlık iş aldı. Avaza turizm bölgesinde. Türkmenistan'da bu yıl aldığımız inşaat işleri, 3,2 milyar doları buldu. Türkmenistan'daki inşaat işlerinin yüzde 90'dan fazlası Türk müteahhitlerince yapılıyor. Her tarafta her alanda ilişkilerimiz devam ediyor'' dedi. Türkmenistan'da iş yapan müteahhitlerin bazılarının alacakları için mahkeme yolunu seçtiklerini hatırlatan Çağlayan, ''Cumhurbaşkanımızın da katkıları oldu. Mahkeme yolunun doğru olmadığını söyledik. Bazı müteahhitlerimiz gitmeye çekiniyorlardı, topladık, götürdük. Sorunların çözümlenme aşamasına gelmiş olanlar var. Tek taraflı görmemek lazım. İki tarafta da eksiklikler var. Türkmenistan bizim kardeş ülkemiz. İnşaat malzemelerinin büyük çoğunluğu da ihracat olarak buradan oraya gidiyor'' diye konuştu.