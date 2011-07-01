-"SÜPER BURUNLAR" GÖREVE HAZIR ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Türkiye'nin en genç narkotik köpekleri, yarından itibaren görevlerine başlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde eğitim gören ve en genç narkotik detektör köpeği unvanını kazanan 4 yavru köpeğin tanıtımı amacıyla Köpek Eğitim Merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Eğitim Büro Amiri Başkomiser Alparslan Öztürk burada yaptığı açıklamada, 10 farklı branşta görev köpeği ve idarecisi eğitimi verdiklerini belirterek, köpeklerin satın alma, üretim ve hibe yoluyla temin edildiğini söyledi. Tüm dünyada uygulanan sistemde 1 yaşına gelen köpeklere yetişkin detektör köpek seçimi için test yapıldığını anlatan Öztürk, bu testten geçen köpeklere ihtiyaca göre branş eğitimi verildiğini ifade etti. Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü olarak 2-2,5 aylık köpeklere eğitim vermeyi ve eğitimi tamamlanan 6 aylık köpekleri göreve sevk etmeyi düşündüklerini dile getiren Öztürk, bu amaçla iki yıldır bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Bu çalışma kapsamında, eğittikleri 5 yavru köpeği göreve gönderdiklerini, bu köpeklerin yetişkin köpekler kadar başarılı olduklarını gördüklerini anlatan Öztürk, yavru köpeklere eğitim vermenin metodolojisini oluşturarak standart hale getirdiklerine dikkati çekti. Öztürk, şunları kaydetti: ''Emma, Bena, Gaya ve Pars isimli bu yavru köpeklerimiz, 2-2,5 aylıkken bu eğitimlerine başladılar ve yaklaşık 6. aylarında bütün eğitimlerini bitirdiler ve yarından itibaren görev yerlerine sevk edilecekler. Göreve başlayacak en küçük köpeğimiz 5,5 aylık olan Labrador/Coocker cinsi Gaya. Bu, dünyada bir ilk. Dünya standartlarına göre köpekler, bir yaşından önce kurslara sokulmazlar. Bizim kurslarımız yaklaşık 4 ay sürüyor, yani köpeklerin göreve sevk edilmesi yaklaşık 1,5 yaşlarını buluyor. Bu getirdiğimiz sistemle görev köpeklerinin ömrünü bir sene uzatmış olduk. Devletimize de maddi bir getiri sağlamış olduk. '' Öztürk, yetişkin köpeklere karakterleri oturduğu için eğitim vermenin daha kolay olduğunu ancak yavru köpeklerin eğitiminin daha zor olduğunu söyledi. Daha sonra, eğitimleri tamamlanan Gaya ve Pars isimli yavru köpeklerin, bir minibüsün içine ve altına saklanan uyuşturucu maddeleri nasıl buldukları gazetecilere gösterildi. Yavru narkotik detektör köpekler, Ankara, Malatya, Manisa ve Batman'da görev yapacak.