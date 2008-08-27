"Süper Ajan K9" geliyor!

İstanbul'da dünya liderlerinin katılımıyla düzenlenen NATO zirvesine kimyasal saldırı düzenleyen uluslararası terörist "Deşifre"yi durdurmak üzere harekete geçen komik ajanın macerasını anlatan "Süper Ajan K9", 26 Eylül'de seyirciyle buluşacak.



Senaryosunu Duygu Gelbal'ın kaleme aldığı filmde, yönetmen Bülent İşbilen kamera arkasına geçti. Filmin çekimlerinin büyük bölümü, İstanbul Beykoz'daki Sümerbank Deri Fabrikasında gerçekleştirildi.



Yaklaşık 5 hafta süren çekimlerde kullanılan 22 ayrı plato ise Altın Portakal ödüllü sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler'in imzasını taşıyor.



Sinemaseverlerle 185 kopya olarak 225 salonda buluşacak filmde bin 900 figüran rol aldı. Yaklaşık 2 milyon dolara mal olan ve görsel efektlerin de yoğunlukla kullanıldığı filmde, başrolü Melih Ekener (Süper Ajan K9), Cengiz Küçükayvaz (Deşifre), Didem Erol (Ayşe Kosovalı) paylaşıyor. Filmde, bu oyunculara Salih Kalyon, Erdal Tosun, Atilla Sarıhan, Haldun Boysan, Züleyha Karyağdı, Osman Gidişoğlu, Bülent Şakrak, Fatih Altın, Burak Öncü, Hakan Türkşen, Aliona Bozbey ve Atilla Arcan eşlik ediyor.