-"Sultan'ın Hediyeleri"ne 76 bin ziyaretçi ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Los Angeles'ta İslam kültürüne ait eserlerin teşhir edildiği ''Sultan'ın Hediyeleri'' sergisini 76 bin ABD'li ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Los Angeles Sanat Müzesi'nde düzenlenen ve birbirinden değerli 200 sanat eserinin teşhir edildiği sergide Türkiye'den 19 eser yer aldı. Los Angeles'ta 5 Haziran - 5 Eylül tarihleri arasında gösterime sunulan sergiyi üç ayda toplam 76 bin kişi ziyaret etti. Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'ya ait çeşitli koleksiyonların yer aldığı 200 eserden oluşan ''Sultan'ın Hediyeleri'' sergisinin Los Angeles Sanat Müzesi'nden sonra Houston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İpek halıların, altın işlemeli dokumaların, ahşap eşyaların, mücevher, silah ve kitapların teşhir edildiği 'Sultan'ın Hediyeleri' sergisinde Topkapı Sarayı Müzesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi ile Millet Yazma Eserler Kütüphanesi'nden de 19 eser yer aldı. Diplomatik, dini ve kişisel hediyeler olmak üzere üç ana başlık altında sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin ikincisi 23 Ekim 2011-16 Ocak 2012 tarihleri arasında Houston Güzel Sanatlar Müzesinde teşhir edilecek. Amerikan halkına İslam sanatını ve kültürünü, eşsiz kalite ve çekicilikteki eserlerle tanıtmayı hedefleyen serginin Houston'daki teşhirinde ise ülkemize ait 12 eser sergilenecek.''