"SULTANGAZİ TERÖRDEN ARINDIRILDI" 

* Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca,

\"Geçmişte terörle anılan Sultangazi emniyetin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde terör örgütlerinden temizlendi\"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe protokolü ve muhtarların katılımıyla huzur toplantısı yapıldı.

Emniyet güçleri ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla huzur toplantısı düzenlendi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı\'nda düzenlenen toplantıya Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca\'nın yanı sıra ilçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıklıkaya, emniyet mensupları ve muhtarlar katıldı.

“SULTANGAZİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRILDI\"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca kürsüye çıktı. Kısa bir sunum yapan Karaca sunumda emniyetin şimdiye kadar yaptığı çalışmaları özetledi ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında da toplantıya katılanları bilgilendirdi. Karaca, Sultangazi\'nin terör örgütlerinden arındırıldığını da dikkat çekti. Göreve yeni atandığını belirten Karaca, \"Geçmişte terörle anılan Sultangazi emniyetin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde terör örgütlerinden temizlendi.Artık Sultangazi\'nin terörden arındırılmış, terör konusu unutulmuş, normal hayata dönmüş bir ilçe olması ve bunu böyle devralmam beni memnun etti\" diye konuştu.

KAÇAK HAFRİYATA ÖZEL EKİP

Sultangazi\'de kaçak hafriyat dökümüne karşı polis ve zabıta işbirliğiyle \'Kaçak Hafriyat Ekibi\'nin kurulduğunu dile getiren Karaca, “Bugün bir Şişli veya Beşiktaş gibi ilçelerde kaçak hafriyat ekibi yok. Çünkü bu ilçelerin böyle bir sorunu yok. \'Kaçak Hafriyat Ekibi\' ilçemizde 7/24 saat çalışan ekiplerin başında geliyor. Sultangazi\'de boş arazilere ve ormanlara kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonların peşine düşen \'Kaçak Hafriyat Ekibi\' son üç yılda yaptığı çalışmalar kapsamında kaçak döküm yapan yüzlerce kamyonu suçüstü yakaladı ve sürücüleri haklarında yasal işlem yapıldı\" şeklinde konuştu.

“BATAKLIĞI KURUTMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Uyuşturucuya yönelik çalışmalar konusunda Asayiş Büro Amirliği bünyesinde yine özel \'uyuşturucu ekibi\'nin kurulduğunu ve bu ekibin son yıllarda birçok başarılı operasyona imza attığını söyleyen Karaca kendisinin de bu konuda hassas olduğuna değinerek, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda biz sinekleri kovalamıyoruz, biz bataklığı kurutmaya çalışıyoruz\" dedi.

\"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ\"

Konuşmasında çocuklara ve onların güvenliğine özel önem verdiğini belirten Karaca, \"Göreve başladığım günden beri en önem verdiğimiz konu okulların açılmasıyla beraber öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliğinin sağlanacağı şekilde tedbirleri geliştirmek oldu. Bu devam edecektir. Çocuklar geleceğimiz olduğu için onları kötü alışkanlıklardan amacıyla trafik ekibi olsun , terör, asayiş unsurumuza kadar tamamıyla devreye girmiş şekilde, okul güvenliği konusunda çalışmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

Katılımcılardan görüntü

İlçe Emniyet Müdürü\'nün konuşması

Diğer detaylar

