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Politika

"Şu an bir açıklama yapmayacağız" ANKARA (A.A)

24 Ocak 2012 00:26

-"Şu an bir açıklama yapmayacağız" ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Senatosunda görüşülen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifine ilişkin olarak, ''Karar çıksın neticeye göre bakarız. Şu an bir açıklama yapmayacağız'' dedi. Davutoğlu, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Açıklama yapacak mısınız?'' sorusu üzerine Davutoğlu, ''Karar çıksın neticeye göre bakarız'' diye konuştu. ''Yaptırım planı hazır mı?'' sorusuna Davutoğlu, ''Şu an bir açıklama yapmayacağız'' karşılığını verdi. Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da AK Parti Genel Merkezine geldiler.

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