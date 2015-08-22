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Yaşam
Deutsche Welle

"Star Wars" eğlence parkı geliyor

Walt Disney grubu, "Star Wars" temalı eğlence parkı kurmaya hazırlanıyor. Parkta Milenyum Şahini ile uçmak da mümkün olacak.

22 Ağustos 2015 15:45


Disney, yakında Star Wars hayranlarını sadece serinin yeni filmiyle beyazperde de buluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda eğlence parkı da kuracak. Disney tarihinin en büyük eğlence parkı projesi “Star Wars Land“, Tatooine, Alderaan ve diğer kurgusal yerleri, hatta komuta merkezi Milenyum Şahin'i ziyaretçilerle buluşturacak.

Star Wars serisinin son filmi “Güç Uyanıyor”un yönetmeni J.J.Abrams da bu noktaya değiniyor: “Star Wars evreninin simgesi kesinlikle, hatta belki ışın kılıcından bile önde gelen Milenyum Şahini uzay gemisi. Şahin ile uçamayacağım bir Yıldız Savaşları parkını hayal bile edemiyorum.“

Disney'in kuracağı “Star Wars Land“in resmen ne zaman açılacağı henüz belirsiz. Ancak beklenti büyük. Hatta aktörler arasında bile.

Aktör Oscar Isaac, “Umarım park için bir VIP girişim olur. Ne de olsa filminde oynadım değil mi? O zaman kuyrukta beklemek zorunda kalmam. En çok da buna seviniyorum” diyor.

Walt Disney, temalı parkları Kaliforniya ve Florida'daki Disneyland'lerde kurmaya hazırlanıyor.

Hayranlarının Yıldız Savaşları'nın uzak galaksilerine yakından bakmak için biraz daha sabretmeleri gerekiyor. Ama serinin son filminin izleyici ile buluşmasına az kaldı. “Güç Uyanıyor” aralık ayında beyazperdede olacak.

Walt Disney grubu, 2012'de “Star Wars”un yapımcısı Lucas Film'i 4 milyar dolara satın almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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