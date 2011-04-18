-"STANDARLARI YAKALADIĞIMIZDA KARAR VERİRİZ" ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB standartlarını yakalamasının ardından Norveç gibi AB'ye üye olup olmama ile ilgili kararın verileceğini söyledi. Bağış, Türkiye'de resmi temaslarda bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde (ABGS) bir araya geldi. Norveç'in, Türkiye'nin dost ve müttefiki olduğunu dile getiren Bağış, NATO'da ve diğer uluslararası savunma mekanizmalarında Norveç'le çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin AB sürecinde Norveç örneğini çok sık dillendirdiklerini anlatan Bağış, "Norveç, Türkiye gibi müzakerelere başlayan, müzakereleri tamamlayan ama iki ayrı referandum sonunda da AB'ye üye olmamayı tercih eden bir ülke. Bu çerçevede biz de 'önemli olan kendi vatandaşlarımızın standardını yükseltmektir' diyoruz. Biz AB standartlarında bir ülke olduktan sonra ekonomimizle, demokrasimizle, insan haklarımızla, havamızın, suyumuzun, gıdamızın hijyen standartlarıyla, temizliğiyle AB standartlarını yakaladığımız zaman Norveç gibi biz de üye olup olmamakla ilgili kararımızı veririz. Ama şu aşamada yapmamız gereken Türkiye'nin o standartları yakalayabilmesi için gerekli reformları gerçekleştirmektir" dedi. Bu çerçevede ellerinden geldiği kadar reform sürecini hızlı, kararlı ve bilinçli bir şekilde tamamlayacaklarını kaydeden Bağış, ardından da konuyu vatandaşın önüne getireceklerini söyledi. Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store da konuşmasında, AB entegrasyon sürecindeki deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnun olacaklarını belirtti. AB'ye üye olmanın Avrupalı olmanın tek belirleyicisi olmadığını anlatan Store, AB ile Norveç'in bir çok konuda çok yakın işbirliği içinde olduklarını ama Norveç halkının AB'ye üye olmama yönünde tercihini kullandığını kaydederek, "Avrupa ailesi geniş, Türkiye ve Norveç bu ailenin parçası" dedi. Store, gazetecilerin, Norveç'in Libya politikasını sormaları üzerine de Libya'daki sivil halkın durumu konusunda hassas olduklarını söyledi. BM Güvenlik Konseyi kararının kendileri için rehber olduğunu ifade eden Store, uygulama sırasında Güvenlik Konseyi kararının amacını aşması halinde bir sonraki sorunda aynı tutumu takınmayabileceklerini kaydetti. Libya'daki operasyonda şu anda askeri aşamadan politik aşamaya geçilmesi gerektiğini dile getiren Store, "Norveç, Libya operasyonunda savaş uçağı için söz verdi ama bir kara operasyonunda yer almayı düşünmüyoruz" dedi.