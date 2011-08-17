-"Sözün bittiği yerdeyiz" İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari-Çukurca karayolundaki hain saldırıya ilişkin, "Ramazanla ilgili sabrımız bitmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Erdoğan, Conrad Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Hakkari-Çukurca karayolunda gerçekleştirilen terörist saldırıya işaret ederek, şunları söyledi: ''Bu gece yarısı sahur vaktinde 8 yavrumuzu teröristler şehit etti. Şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Tüm ailelere sabır dilerken, milletimin tekrar başı sağolsun diyorum. Tabii biz bu mana dolu ramazan ayı içinde özellikle sabırla devam ettiğimiz bir süreci, bu yaşanan olaylarla, bu mübarek ayda gölgelenmesini istemezdik ama ne yazık ki terör böyle acımasız, dini, milleti, ırkı, vatanı olmayan bir olay, bir fenomen.'' Erdoğan, Hakkari-Çukurca hain saldırıyı hatırlatan bir gazetecinin ''Sözün bittiği yerde misiniz?'' şeklindeki sorusuna ise ''Ramazanla ilgili sabrımız bitmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz'' karşılığını verdi.