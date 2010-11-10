-"SÖZLEŞMELİ ER MODELİ İLERLİYOR, BEDELLİ GÜNDEMDE YOK" ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli er modeli ile ilgili hazırlıkların kendilerine geldiğini belirterek, ''Bunun üzerinde bizim de bir çalışmamız var. Yani gazetelere sızan, Bakanımızın yaptığı açıklamalar filan bunlar, şu anda bu görüşmelerin içerisinde yer alan konulardır, doğrudur. Yani bu çerçevede iş, şu anda ilerliyor. Ama bedelli kesinlikle şu anda gündemde yoktur. Bunun bilinmesini isterim'' dedi. Güney Kore'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, Hantepe baskınıyla ilgili dün bir albaya ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydının ortaya çıktığının hatırlatılarak bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, konunun takibinin yapıldığını söyledi. -AĞCA'NIN TRT'DE PROGRAMA KATILMASI- Bir gazetecinin, dün TRT'deki bir programa Gazeteci Abdi İpekçi suikastı ve Papa'ya suikast girişiminin faili Mehmet Ali Ağca'nın katılmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Erdoğan, ''Değerli arkadaşlar, yani bunu, özel kanal-devlet kanalı diye niye ayırıyorsunuz? Bak demin siz basın özgürlüğünden bahsediyordunuz. Yani devletin kanalı, devletçilik... Yani hala siz, devletçiliği savunuyor musunuz? Devletçilik bizde artık çok gerilerde kaldı. Bu konuda özgürlükler artık öne çıktı. Rahat hareket edeceğiz. Bu kanallarda da bu tür şeyler rahatlıkla konuşulabilecek, tartışılabilecek, müzakere edilebilecek ve en iyi en güzeli çok daha açık, net olarak görme imkanını bulacağız.'' Başbakan Erdoğan, Radikal Gazetesi muhabirinin Türkiye'de barış ortamının tesis edilmesi amacıyla Radikal gazetesinin ''Savaşma Konuş'' kampanyasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine de ''Savaşma Konuş'' ifadesini pek anlamadığını belirterek, ''Savaşan yok ki, konuşuyoruz ne güzel. Radikal da konuşuyor, yazıyor değil mi? Onun için biraz o başlığı yanlış attılar diye düşünüyorum'' dedi. -İRAN VE ''5 ARTI 1'' ARASINDAKİ MÜZAKERELER- İran ile nükleer konusundaki müzakerelerin tarihine ilişkin bir soru üzerine de Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Tarih itibarıyla ben şu ifadeyi kullandım: Dedim ki, 'Gazeteler televizyonlar bu 15'ini (15 Kasım) kullanıyor. Ben de oralardan duydum. Bize ulaşmış net bir şey yok' dedim. Fakat ondan sonra 'Başbakan çelişkiye düşüyor' gibi ifadeler çıktı. Bakın, bu başbakan size bir şey söylüyorsa orada bir oturun düşünün. Yok böyle bir şey. Ve şu anda İran'ın iki tarih teklifi vardır. 23 Kasım ve 5 Aralık'tır. Ve teklifi de İstanbul'dur. Ama muhataplar bunu kabul edecekler mi etmeyecekler mi? Şu anda bunu bilemem. Onun için bu, kendilerine (5 artı 1) teklif olarak gönderilmiştir. İran tarafı da cevabını bekliyor. Biz, takipçisiyiz. Belki G-20'de de Sayın Obama ile yapacağımız görüşmede filan gündemimize de gelebilir ama tablonun bu olduğunu sizlere söyleyeyim. Süreç, takvim şu anda böyle gözüküyor. Ama, bu daha sonra da değişebilir. Farklı bir durum ortaya çıkabilir.'' -SÖZLEŞMELİ ER MODELİ- Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''sözleşmeli er modeli ne zaman yürürlüğe girecek? Bununla birlikte sizin verdiğiniz ikinci çalışma talimatı ne zaman netleşecek? Bedelli konusu da bunun içinde olacak mı?'' sorusu üzerine sözleşmeli er modeli konusundaki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Hazırlıkların kendilerine geldiğini bildiren Başbakan Erdoğan, ''Bunun üzerinde bizim de bir çalışmamız var. Yani gazetelere sızan, Bakanımızın (Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül) yaptığı açıklamalar filan bunlar, şu anda bu görüşmelerin içerisinde yer alan konulardır, doğrudur. Yani bu çerçevede iş, şu anda ilerliyor. Ama bedelli kesinlikle şu anda gündemde yoktur. Bunun bilinmesini isterim'' dedi. Bedelli askerlikle, dövizli askerliğin toplumda karıştırıldığını dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Dövizli askerlik başka bir konu, bedelli askerlik başka bir konu'' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dövizli askerlik yurt dışında mesaisi olan belli bir süre ki 3 yıldır, hatta gün olarak da belirlenen bir süreçtir. Ve orada bütün sigortalı bir eleman olarak çalışmış olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Ondan sonra da belirlenen döviz miktarı neyse o döviz miktarını ödemek suretiyle gelip burada dövizli askerliği 21 gün olarak yapıyor. Olay budur. Bedelli ise yurt içine yönelik bir olay fakat şu anda gündemde kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu bilmenizi isterim.'' -OBAMA İLE GÖRÜŞMENİN BAŞLIKLARI- Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile Güney Kore'nin başkenti Seul'deki G-20 Zirvesi sırasında gerçekleşecek olası görüşmesinde hangi konuların gündeme geleceğinin sorulması üzerine de, Obama ile olan görüşmesinin günü ve saatinin şu anda belli olmadığını söyledi. Görüşmede bölge ile ilgili konuların ele alınacağını kaydeden Erdoğan, ''Tüm bunları görüşme fırsatı bulacağız. Önümüzde NATO'nun malum bir Lizbon zirvesi var. Bu konuyla da ilgili görüşmelerimiz olacak'' dedi. Erdoğan, bir muhabirin ilkokulda başörtüsü tartışması ile ilgili ''Özgürlüklere inancım çok farklıdır'' sözünü açmasını istemesi üzerine ise ''Bu konuyla ilgili geçmişte verdiğim birçok cevaplar var. Ben bu konunun üzerinde fazla durmuyorum. Sizlerin de çok daha fazla durmasını istemiyorum. Toplumu bu konular artık rahatsız ediyor. Enerjimizi çok farklı yerlerde harcıyoruz diye düşünüyorum. Düşüncemi, kanaatimi bu konuda her zaman söyledim. Ben zaten söylemiyorum, yaşıyorum. Yaşadığıma göre de zaten daha fazla da bunu anlatmaya gerek yok.''