-"SÖZ SIRASI MİLLETTE" İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Meydanlarda biz konuştuk, şimdi de milletimiz konuşuyor. Milletimiz bugün milli iradesini ortaya koymak suretiyle önümüzdeki 4 yıl bu ülkeyi kimin yöneteceğine kararını vermiş olacak'' dedi. Üsküdar Altunizade'deki Burhaniye İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere bir değerlendirme yapan Başbakan Erdoğan, güzel, yorucu ama çok coşkulu seçim kampanyasını dün akşam itibariyle bitirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''Meydanlarda biz konuştuk, şimdi de milletimiz konuşuyor. Milletimiz bugün milli iradesini ortaya koymak suretiyle önümüzdeki 4 yıl bu ülkeyi kimin yöneteceğine kararını vermiş olacak. Tabi ki bu bizler için en onurlu karar olacak. Saygı duyulması gereken bir karar olacak. Şu ana kadar aldığım haberler itibarıyla, gayet güzel bir oylama süreci devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında şu anda sağlıklı bir şekilde devam eden bir oylama söz konusu. Ve bu yapılan oylamanın ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışa, temel hak ve özgürlüklerin çok daha güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Sizlerin de bu sürece vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Bugün sandıklarda görev alan tüm arkadaşlara, sandık kurul üyelerine ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, oy pusulasını alırken sandık görevlisine milletvekili kimlik kartını verdi. Erdoğan, oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa atarken, ''hayırlı olsun'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan, son olarak da kızı Sümeyye Erdoğan oyunu kullandı. Okula gelişi sırasında Başbakan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlarla da sohbet eden Başbakan Erdoğan, oyunu kullanacağı sınıfa girdiği sırada ve oyunu kullandıktan sonra sandık başındaki görevlilerle tek tek tokalaştı. Başbakan Erdoğan, okuldan çıktıktan sonra, okulun bulunduğu sokağın girişine kadar bir süre vatandaşların arasında yürüdü. Bu sırada, Başbakan'a vatandaşlar, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'', ''Başbakan Erdoğan'' şeklinde tezahüratta bulundu. Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar aldığım haberlere göre, ülke genelinde gayet sakin bir şekilde seçim devam ediyor. Benim aldığım haberlere göre, katılım oranının en yüksek olduğu bir seçim yaşanması söz konusu. Bu da ülkemizin nerelere geldiğinin en güzel göstergesi. Neticeye herkesin saygı göstermesi gerekir. Temennimiz odur ki ileri demokrasi arzumuz tecelli eder. Barış, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde ülkemizde yeni bir dönemin başlamasına vesile olur diye düşünüyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Seçim sürecinde liderlerin birbirlerine karşı çok sert eleştirileri oldu. Meclis'te diğer liderlerle tokalaşacak mısınız?'' şeklindeki sorusunu, ''Meclis'te ben tokalaşmadan hiçbir zaman uzak olmadım. Eğer davetlerimiz veya davet olursa bunlar en üst düzeyde nezaketi görür'' diye yanıtladı. ''Balkon konuşması yapacak mısınız?'' sorusuna da Erdoğan, ''evet'' yanıtını verdi. Erdoğan, daha sonra eşi ve kızıyla Üsküdar'daki konutuna döndü.