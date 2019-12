-"Söz hakkı sadece milletin olsun" KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Artık milletimiz her türlü vesayetten arınmış bir demokrasi ile yönetimi elinde tutmak istiyor. Egemenlik hakkını milletimiz bir daha kimseye vermek istemiyor. Temel hak ve özgürlükler alanının tamamında söz hakkı sadece milletin olsun istiyor. Devlet, hiçbir surette milletten esirgenmemelidir. Sadece Türkiye'ye ayak bağı olan eski statükoyu değiştirmek yetmez. Yeni perspektifimizin yeni bir statüko inşa etmek olmadığını da işin başında ilan ediyoruz'' dedi. Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen ve 3 gün süren İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bitiminde bir değerlendirme konuşması yaptı. Toplantının çok yoğun ve yararlı geçtiğine inandığını belirten Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin, istişare kültürünü özümsemiş, istişare temeli üzerine bina edilmiş ve istişare etmek suretiyle Türkiye'ye nice başarılar kazandırmış bir parti olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: ''Parti kimliğimizi meydana getiren her detay, bu istişare kültürünün bir eseridir, bunun bir tezahürüdür. Zira biz milletimiz için, ülkemizi için en iyi, en güzeli, en doğruyu arayan ve buna ulaşmaya çalışan bir hareketiz, böyle bir hareketin mensuplarıyız. Hani Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğüdü var ya... Ey oğul; güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Kişinin gücü, günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı... Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Partimizi kurduğumuz andan itibaren daha önce Türkiye'de eşine az rastlanan bir şekilde parti içi demokrasi kanallarının işletilmesi noktasında ilkemizi ortaya koyduk. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantılarımızla, Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızla, Genişletilmiş İl Başkanları toplantılarımızla, İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızla AK Parti sadece Türkiye'de değil, dünya uygulamaları açısından da örnek bir parti içi demokrasi anlayışını göstermiştir. 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda da bu anlayışın bir sonucu olarak 3 gün boyunca milletvekillerimizle, kurucu üyelerimizle, MKYK üyelerimizle, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarımızla bir arada adeta bir şölen havasında kendimizi yeniledik.'' -Yeni Anayasa- Başbakan Erdoğan, açılış töreninin ardından, bugün de katılırsa, üç gün boyunca, bazı bakan, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili ve milletvekillerinin kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yaptıklarını ve daha sonra da bu alanlarda bütün partililerle birlikte görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk gününde; Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türk dış politikası üzerine, Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin yasama faaliyetleriyle ilgili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Parlamenter Meclisi'nde yaptığı çalışmalarla ilgili, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği süreci ve son yayımlanan İlerleme Raporu ile ilgili partililerle gün boyu istişarelerde bulunduklarını belirten Erdoğan, ikinci gün de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Türk ekonomisi ve dünya ekonomisindeki yeri, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in terörle mücadeledeki yeni anlayış, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın terör meselesi, AK Parti adına yeni Anayasa çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in de Anayasa süreci ile ilgili partilileri bilgilendirdiklerini söyledi. Erdoğan, aynı zamanda karşılıklı sorular, cevaplar olduğunu dile getirdi. Bu sabah da kendisinin başkanlığında, bütün Bakanların katılımıyla partililerle genel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve son değerlendirmeleri tamamladıklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, 37 partilinin soru yönelttiğini, bu sorulara ilgili bakanların cevapları verdiğini bildirdi. Yazılı olarak verilen sorular olduğunu da hatırlatan Erdoğan, bunların tasnifini bizzat kendisinin yapacağını ve bakanlara ulaştıracağını, bakanların da soruların cevaplarını muhataplarına ileteceklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu aile atmosferi altında bir kez daha gördük ki AK Parti, Türkiye'ye 10 yıl boyunca kazandırdığı başarılara yenilerini eklemek için aynı heyecanla, aynı şevkle 'Durmak yok yola devam' diyor. Ben bir kez daha bütün yol arkadaşlarıma, bütün AK Parti ailesine gösterdikleri bu hassasiyetten, bu Türkiye sevdalarından dolayı teşekkür ediyor, her birinizle ayrı ayrı onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. İstişare toplantımızda da arkadaşlarımızın özenle üzerinde durdukları en önemli gündem maddelerinden biri anayasa oldu. Türkiye'nin bütün meselelerinin düğümlendiği anayasa meselesi 'ileri demokrasi' ve 'güçlü Türkiye' için önümüzdeki en önemli konudur. 'Muasır medeniyet' hedefimizin gerçekleşmesinin yolu yeni bir anayasa ile istikbale yürümektir. Milletin emanetini taşımanın yolu da buradan geçiyor. Milletimizin bu beklentisini karşılamanın tam zamanıdır. 12 Eylül referandumundan çıkan güçlü irade ve 12 Haziran seçimlerinde Türk siyasi tarihinde eşi görülmemiş bir kararlılıkla milletimiz 'Türkiye artık İleri Demokrasiye geçsin' diyor, 'bizi oyalamayın' diyor, 'bunun adımını atın' diyor. Bu mesajı bize veriyor. 'Bu mesaj, tartışılmazdır. Bunun üzerine AK Parti olarak biz herhangi bir önyargı, önkabul, böyle bir şey getiremeyiz. Evet, artık milletimiz her türlü vesayetten arınmış bir demokrasi ile yönetimi elinde tutmak istiyor. Egemenlik hakkını milletimiz bir daha kimseye vermek istemiyor. Temel hak ve özgürlükler alanının tamamında söz hakkı sadece milletin olsun istiyor. Devlet, hiçbir surette milletten esirgenmemelidir. Sadece Türkiye'ye ayak bağı olan eski statükoyu değiştirmek yetmez. Yeni perspektifimizin yeni bir statüko inşa etmek olmadığını da işin başında ilan ediyoruz.'' Başbakan Erdoğan, ''Bu ülkenin altına senelerce korku tünelleri kazan köstebek zihniyetlere avukatlık yapanlar, dosya işportacılığı yaparak siyasi ikballerini teminat altına alamayacaklarının farkında olsunlar'' diye konuştu.