-"Sosyal Medya Uzmanlığı" meslek oldu İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Firma ve kişilerin hızla gelişen ve hayatın her alanına yayılan sosyal medyadaki faaliyetlerini yürütmek üzere uzmanlar aradığı bugünlerde, bu konuda çalışan kişilerin mesleği ''Sosyal Medya Uzmanı'' olarak Türk Meslekler Sözlüğüne de girdi. Türkiye İş Kurumunun Türk Meslekler Sözlüğüne ''2432.06'' meslek koduyla alınan ''Sosyal Medya Uzmanı''nın Meslek Ana Grubu ''Profesyonel Meslek Mensupları'', meslek alt ana grubu da ''İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları'' olarak belirlendi. Sözlükte, meslek grubu ''satış, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili profesyonel meslek mensupları'', meslek birim grubu ''Halkla ilişkiler ile ilgili profesyonel meslek mensupları'', gereken minimum eğitim düzeyi de ''Lisans'' olarak belirlenen ''Sosyal Medya Uzmanı''nın meslek tanımı işe şöyle: ''Sosyal medya ağlarında marka ve firma ya da şahıs hakkında konuşmaları takip eden ve sosyal ağlarda firma ve marka hakkında neler yazıldığını takip ederek buna uygun iletişim stratejisi belirleyen ve uygulayan kişidir.'' Türk Meslekler Sözlüğünde mesleğin görev ve işlem basamakları ise şu şekilde sıralandı: ''Sosyal Medya Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; -Sosyal medya ağlarını takip etmek, -Çalıştığı firma veya kişileri bilgilendirmek, uygun stratejileri belirlemek, -Sosyal medya platformlarında özel kampanya kurguları geliştirmek, -Sosyal medya ağlarındaki takipçi sayısını artıracak çözümler üretmek, uygun olan iletişim stratejilerini belirlemek, -Sosyal medya ağlarında çalıştığı firma, marka ve kişi hakkındaki farklı kişi ve kurumlar tarafından oluşturulan uygun olmayan içerik, durum ve izlenimleri belirlemek, -Uygun olmayan içerik, durum ve izlenimlere gerektiğinde müdahale etmek, -Bloglar oluşturmak, içerikleri hazırlamak ve yayımlamak, -Rakiplerin sosyal medyadaki aktivitelerini takip etmek, -Ürün deneyimine ilişkin çalışmalar yapmak, -Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, gibi görev ve işlemleri yerine getirir.'' 2011 yılı itibariyle 5 bin 19 meslek, iş ve unvan tanımı mevcut olan Türk Meslekler Sözlüğü, mesleklerin, Uluslararası Standart Meslek Sınıflama Sistemine (ISCO-88) göre sınıflandırıldığı, standart görev tanımlarının ve kodlarının yer aldığı 10 ana grup esasına göre hazırlanıyor. İstihdam hizmetlerinde kullanılmasının yanı sıra araştırmacılar için önemli bir veri kaynağı olan sözlük, Türkiye'de bu alandaki tek kaynak olma özelliğini taşıyor.