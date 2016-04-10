"Sosyal Değişim" adayı: erktolia



Cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele eden erktolia, Deutsche Welle'nin online aktivizm yarışması Bobs'un bu yıl jüri kategorisinde bulunan Sosyal Değişim'de adaylar arasında yer alıyor. Erktolia'dan Burçin Tetik ve Melis Uluğ, çalışmalarını anlattı.

Erktolia'yı bize kısaca anlatabilir misiniz? Ne zaman kuruldu, bugüne kadar ne tür faaliyetlerde bulundunuz?

Erktolia, Mart 2015’te Dilâra Gürcü ve Sibel Schick tarafından kurulan, cinsiyetçi söylem ve içeriklerle mücadele eden ve gönüllülük esasına dayanan bir internet platformu. Şu anda 10 kişilik bir ekibiz ve oluşturduğumuz komisyonlar çerçevesinde iş bölümü yaparak Twitter ve Facebook eylemleri ve imza eylemleri gerçekleştiriyoruz.

Siyasilerin cinsiyetçi söylemlerinden spor, medya ve reklamlardaki cinsiyetçiliğe; LGBTİ+ ayrımcılığından kadınların hayatını zorlaştıran belediye uygulamalarına uzanan geniş bir eylem skalamız var. Takipçilerimiz televizyonda, sokakta, okullarında yani her türlü yaşam alanlarında gördükleri cinsiyetçi söylem ve uygulamaları bize bildiriyor. Bu açıdan her internet kullanıcısını cinsiyetçiliğe ses çıkarmaya teşvik eden bir işleyişimiz var.

Eylemlerimize başladığımız günden beri çeşitli firmalar, ajanslar ya da kurumlar, ürettikleri cinsiyetçi içerikleri kaldırdılar ve bazıları bu konuda özür yayınladılar. Buna ek olarak, imza eylemlerimizle davalara müdahil olabiliyor veya kamuya mal olmuş kişiler üzerinde baskı oluşturarak cinsiyetçi söylemlerinden geri adım atmalarını sağlayabiliyoruz. Binlerce kişi eylemlerimize katılarak cinsiyetçiliğe, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığına tepki verdiğinde yalnız olmadıklarını biliyor ve bundan güç alıyorlar.

Cinsiyetçi bir reklam yayından kaldırıldığında ya da bir spor kulübü başkanı kadınlardan cinsiyetçi sözleri için özür dilediğinde örgütlenmiş ve ses çıkarmış olmanın sevincini hep beraber yaşıyoruz. 1 yıl içerisinde toplamda 49 eylem başlattık ve bunlardan 15 tanesi kazanımla sonuçlandı. Bu kazanımlar bir sonraki eylemler için hepimiz adına bir motivasyon kaynağı oluyor.

Bobs online aktivizm yarışmasında aday gösterilmiş olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle söylemek isteriz ki aday gösterildiğimiz için çok mutluyuz. Bu bizim için şu anlama geliyor, geçen yıldan beri tamamen gönüllülük esasına dayanarak ve ortak bir şekilde ortaya koyduğumuz cinsiyetçilikle mücadele hareketimizin insanların nezdinde bir karşılığı olmuş.

Türkiye’de cinsiyetçilikle mücadele denince insanların aklına erktolia geliyor. İnsanlar eskisi gibi cinsiyetçilik karşısında umutsuzluğa kapılmıyor çünkü doğrudan başvurabilecekleri bir platformları var ve bu platformun Bobs online aktivizm yarışmasına aday gösterilmesini istemişler. Bu bizim için çok gurur verici.

Öte yandan dünyanın çeşitli yerlerinde aday gösterilmiş ve kadın hareketi için mücadele eden diğer platformlarla ismimizin birlikte anılması da çok değerli bizim için. Örneğin erktolia olarak Macholand İran ile kardeş platformuz. Farsça kullanıcı ödüllerinde de Macholand aday oldu. The Bobs adaylığı bir anlamda aramızda köprü kurarak farklı kültürlerden benzer mücadeleler veren oluşumların ortaklaşabilmesine, birbirlerini tanımalarına ve kadın mücadelesini evrensel bir şekilde yükseltmemize de önayak olmuş oluyor. Bu sebeple de ayrıca mutluyuz. Son olarak yarışma genelinde feminist aktivist platformların yer almasının, küresel olarak büyümekte olan feminizm mücadelesi açısından da ayrıca değerli ve gelecek için oldukça umut verici olduğunu düşünüyoruz.

Yarışmayla ilgili ayrıntıları okumak, oylamaya katılmak ve Kullanıcı Ödülleri kategorisindeki diğer adaylara oy vermek için thebobs.com/turkish adresini takip edebilirsiniz.