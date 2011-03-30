-"SORUŞTURMANIN SAVCI İLE LANSE EDİLMESİ YANLIŞ" İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turan Çolakkadı, bir soruşturmanın bir savcıyla lanse edilmesinin yanlış olduğunu belirterek, ''(Zekeriya Öz gitti Ergenekon bitti) diye bir şey yok'' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turan Çolakkadı, basın mensuplarının ısrarlı talepleri üzerine, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde bulunan makamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Ercan Şafak'ın katılımıyla soruları yanıtladı. Gazetecilerin, savcı Zekeriya Öz'ün atanmasına ilişkin sorularına karşılık Çolakkadı, son yıllarda büyük soruşturmalarla ilgili en az 20 savcının görev yaptığını, bir kısmının adının bile bilinmediğini kaydetti. Çolakkadı, ''Yani bütün savcılar çalıştı. Neticede bir soruşturma bir savcı ile lanse ediliyor, yanlış bir şey bu. Hastanedeki doktorlar giderse hastalar ölür mü? Böyle şey olur mu? Ergenekon'un davalarının çoğu açıldı. Şimdi öyle kapsamlı soruşturma yok. Olursa da savcılar zaten yapar. (Zekeriya Öz gitti Ergenekon bitti) diye bir şey yok'' şeklinde konuştu. Zekeriya Öz de gazetecilerin soruları üzerine, kararı beklemediğini, kendisi için sürpriz olduğunu ifade ederek, ''Saygı duyacağız ne diyeyim. Kendimize vakit ayıracağız bundan sonra biraz da'' dedi. Elindeki soruşturmalara ilişkin bir soruya da Öz, ''Devlette devamlılık esastır. Zaten başsavcımız da söyledi. Soruşturmalar kişiye değil, dosyaya bağlıdır. Ergenekon da bizin şahsımızla ilgili bir şey değil'' yanıtını verdi.