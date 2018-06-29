"Sorunun uzun olması zor olduğu anlamına gelmez"

İSTANBUL, (DHA)- YARIN gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere son tavsiyelerde bulunan Mektebim Okulları Eğitim Koordinatörü Erdem Çıplak, \"Öğrenciler farklı bir sistemle karşılaşacaklar. Soruların tarzı, zorluk derecesi değişmiş olabilir. Metinsel olarak daha uzun sorular gelebilir. Ancak metinlerin uzun olması soruların zor olacağı anlamına gelmez. Bu durum öğrencilerde endişe yaratmamalı\" dedi.

Yeni sistemin ilk sınavına girecek öğrencilere öncelikle olabildiğince sakin kalmayı öneren Çıplak, \"Farklı bir sistemle karşılaşacaklar. Soru tarzı, zorluk derecesi değişmiş olabilir. Ama bu çok zor olacak anlamına gelmiyor. Metinsel olarak daha uzun sorular karşılarına çıkabilir ama uzun soru zor soru demek değildir. Biraz daha dikkatli okunduğunda, ne anlatmak istediği anlaşıldığında rahatlıkla soruları çözebilirler. Her zaman verdiğimiz bir tavsiye var. Çözemedikleri sorularda çok fazla beklemesinler. Tüm soruları görebilecekleri şekilde kendi sürelerini ayarlasınlar. Bugün heyecan biraz daha fazladır, olabildiğince kendilerini sakinleştirsinler\" diye konuştu.

\"HER SORUDA SINAVA YENİDEN BAŞLADIKLARINI DÜŞÜNSÜNLER\"

Sınavın iki güne yayıldığını belirten Çıplak, \"Birinci gün belki istedikleri sonuçlara ulaşamayabilirler. Bu durumu çok fazla kafalarına takmamaları ve ertesi gün yüksek moralle ikinci sınava girmeleri lazım. Burada da farklı farklı sorularla karşılaşacaklar. Her soruyu okurken sanki sınav yeniden başlıyormuş gibi hareket etmeleri, zorlandıkları soruları arkalarında bırakmaları gerekir\" dedi.

\"TERCİH YAPARKEN NE İSTEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN\"

Sınav sonuçlarında puandan çok yüzdelik dilimin önemli olacağını belirten Çıplak, tercih dönemi için de adaylara tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin bu aşamada kendilerini iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Çıplak, \"Mesela biz okullarımızda 11\'inci sınıflarda simülasyon yapıyoruz. Öğrencilerimiz üniversitelere giderek oralarda bir iki gün eğitim alıyorlar. İstedikleri bölümleri yerinde görme imkanları buluyorlar. Adayların tercih döneminde seçecekleri meslek netse buna göre hareket etmeleri lazım. Artık üniversitenin hangisi olduğundan bağımsız bir şekilde onların kendi becerileri, bu becerileri nasıl geliştirecekleri, istedikleri imkanları hangi üniversitenin sağladığı önemli hale gelecek. Bunların hepsi toplandığında adayların başarılı olabilecekleri, kendilerini iyi ifade edebilecekleri, çevrelerine ve kendilerine yararlı olabilecekleri bir meslek seçmeleri ve buna göre bir bölüm tercih etmeleri daha doğru olacaktır\"diye konuştu.

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