-"SORUMLU SİYASETÇİLER" ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör ve Kürt sorununun Türkiye'nin en önemli meselelerinden olduğunu belirterek, ''Eğer bir sorun 30-35 yıldır çözülemiyorsa siyaset kurumu görevini yapmadığından çözülemiyordur. O kadar mücadelenin sonunda şimdi 1990'ların başına dönüyorsak demek ki siyaset kurumu görevini yapmıyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ''1. Gençlik Sempozyumu''nun açılışındaki konuşmasına, ''Benim umudum da sizlersiniz'' diyerek başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi gençlere emanet ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''CHP gençliği olmak kolay değil. Çünkü özünüzde ve ruhunuzda Mustafa Kemal'in devrimci kişiliğini yaşatmak durumundasınız. Milliyetçi olmak durumundasınız, halkçı olmak durumundasınız. Altı okumuz sizin felsefenizdir, bizim felsefemizdir, bu toplumun felsefesidir'' ifadesini kullandı. ''İlk sözümüz de halk olacak, son sözümüz de halk olacak'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Unutmamamız gereken bir şey var, toplumun değer yargılarına her zaman ama her zaman saygı duyacağız. Halkın sorunlarını sabırla dinlemeliyiz. Sabırla dinleyeceğiz ki, onun sesine ne kadar kulak verdiğimizi o da kavrayabilsin. Biz onun sesine, onun sazına kulak vereceğiz. Belki ilk aşamada başarılı olmayabiliriz ama unutmayın, Anadolu'da güzel bir söz var; 'inat da bir murattır.' İnatla direneceğiz, kararlılıkla söyleyeceğiz. Çünkü ne dedik; ilk sözümüz de halk olacak, son sözümüz de halk olacak.'' CHP gençliğinin ''devrimci'' ve ''milliyetçi'' olmasının yanı sıra direnen bir gençlik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP gençliğinin statükoya karşı mücadele eden, direnen bir gençlik olduğunu söyledi. Gençlerden tarihi iyi bilmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, ''Tarihimizi, geçmişimizi bileceğiz. Ulusal bağımsızlık savaşını hangi koşullarda verdiğimizi bileceğiz. Askerlerimizin şehit olmadan önce camilerde gelip yatmasının anlamını bilmeyenlere, bunları nasıl çarpıtanlara anlatmasını bileceğiz'' dedi. Geçmişte siyasete giren gençlere ağır bedeller ödetildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''12 Eylül faşizmi, solun, devrimcilerin, halkçıların, demokratların, hukukun üstülüğüne inananların üzerinden de bir silindir gibi geçti. Gencecik fidanlarımızı darağaçlarında yitirdik ama unutmamamız gereken bir şey var; inat da bir murattır. Bizi siyasetten, yani ülke yönetiminden alıkoymak isteyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşmamalıdırlar. Ülke üzerinde söz sahibi olmak isteyenler mutlaka siyasete girmeli. Birileri size düşüncenizi söylediğinde 'senin üzerine vazife mi' diyecektir, 'evet' diyeceksiniz, 'Çünkü bu ülkeyi Mustafa Kemal bana emanet etti. Benim üzerime vazifedir' diyeceksiniz.'' Lenin'in ''Organize olmuş azınlıklar organize olmamış yığınlara hükmeder'' şeklindeki sözlerini okuyan Kılıçdaroğlu, bu sözün örgütlenmenin önemini gösterdiğini belirterek, gençlerden örgütlü olmalarını istedi. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un ödülünü almadan önce yaptığı ''Babamın Bavulu'' başlıklı konuşmasından ''Bana gerçekliğe müdahale etme şansı verdiği için yazıyorum'' sözlerini de aktaran Kılıçdaroğlu, ''Siyaset budur. Hayatın gerçeklerini görüyorsunuz. Gerçeklerin ne kadar acımasız olduğunu görüyorsunuz ama o gerçeğe müdahale etmenin en sağlıklı yollarından birisi siyasettir. Çocuklar açlıktan ölüyorsa bu bir gerçek ama o gerçeğe en iyi müdahale etme yolu siyasettir'' diye konuştu. Gençlere ''kimsenin adamı olmayın, ilkelerin adamı olun'' nasihatinde bulunan Kılıçdaroğlu, ''Bunu yaparsanız ilkelerinizi yüceltirsiniz, göreceksiniz ki halk size ilkelerin adamı olduğu için saygı duyacaktır'' dedi. Terör ve Kürt sorununun Türkiye'nin en temel sorunlarından olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu sorunları çözmek için bugüne kadar en sağlıklı raporları CHP'nin hazırladığını söyledi. CHP'nin bu sorunun çözümüne katkı veren tek parti olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Eğer bir sorun 30-35 yıldır çözülemiyorsa siyaset kurumu görevini yapmadığından çözülemiyordur. O kadar mücadelenin sonunda şimdi 1990'ların başına dönüyorsak demek ki siyaset kurumu görevini yapmıyor. Sorunun çözüm adresinin CHP olduğunu her yerde söyleyin. Kürt sorununda da, işsizlikte de, ekonomik krizde de, aydınların, medyanın sorunlarında da çözümün adresi CHP'dir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde ekonomik krizle ilgili olarak ''Arkadaşlar geçin bu işleri, Türkiye şu anda sağlam seyrinde yürüyor, krizle mrizle işimiz yok'' dediğini, 15 Temmuz'da ise Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ilgili kurumlara üç ay önce her türlü kötü senaryoya hazır olmaları talimatı verdiğini açıkladığını ifade ederek, ''Açıkça Başbakan'ı yalanlıyor; (sen yok diyorsun ama biz talimatı verdik) diyor'' dedi. 8 Temmuz'da Başbakan'ın dalgalı kur rejiminin süreceğini söylediğini, 13 Temmuz'da ise Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın cari açığın problem olmasını Türk Lirası'nın aşırı değerli olmasına bağlayarak kurların kontrol edilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Hangisine inanacağız? Sayın Babacan'a, Sayın Başbakan'a mı, yoksa Sayın Çağlayan'a mı'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, gençlerin medyayı takip ederken dikkatli olmaları gerektiğini de belirterek, CHP iktidarında medyanın özgür olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerin sıcak soğuk, fabrika, tarla, sokak, kent kır demeden her ortamda çalışmaları gerektiğini belirterek, ''Halktan önemli bir mesaj aldık; yolumuza devam edeceğiz ama halkla aramızdaki güven köprüsünü daha sağlıklı kuracağız. Unutmayın, bu ülkenin gençleri bir zaman Zap suyunun üstüne köprü kurmuştur. Gençler o dönem devletin yapamadığını yaptılar. Biz şimdi siyasette belki de bizlerin yapamadığını sizlerin yapmasını isteyeceğiz'' dedi. Gençliği olmayan bir partinin geleceğinin olamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerin yeri geldiğinde kendilerini de eleştirme özgürlüğüne sahip olduklarını ifade ederken, gençlerden dedikodu yapmamalarını, siyasete kilitlenmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin hem bir çınar hem de filiz olduğunu, 80 yıllık mazisiyle görkemli bir çınar, aynı zamanda her genç düşüncenin de bu çınarın bir filizi olduğunu söyledi. -NOTLAR- Sempozyum öncesi salondaki CHP'li gençler çeşitli marşlar okudu, sloganlar attı. Sempozyuma, AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Uğur Avşar ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu Üyesi Zeynep Müjde Sakar da katıldı. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, isimleri anons edildikten sonra salondakilerce alkışlandı. Kılıçdaroğlu da konuşması öncesi Sakar ve Avşar'a ''hoşgeldiniz'' dedi. Daha sonra, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Prof. Dr Gaye Usluer'in yönettiği, ''Türkiye'de gençlik hareketinin siyasal tarihi'' konulu oturuma geçildi. Oturumda, CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ile gazeteci yazar Fikret Bila da görüşlerini açıkladı, gençlerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, oturum sonrası katılımcılara plaket verdi. Sempozyum kapsamında öğleden sonra ''CHP'de gençlik ve gelenek'' konulu oturum ile ''Bugünün gençlik politikaları ve siyasette gençlik'' konulu oturumlar yapılacak.