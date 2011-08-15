-"Sonu yaklaşan varlıklar, camiye doğru gelir" ADANA (A.A) - 14.08.2011 - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, ''Sonu yaklaşan varlıklar, camiye doğru gelir. Terör örgütünün mevcut halini bu atasözündeki duruma benzetiyorum'' dedi. Şahin, AK Parti'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle Adana'da Seyhan Otel'de düzenlenen iftar yemeğindeki konuşmasında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Yusuf Aktan'ın bugün Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildiğini hatırlattı. Terör örgütünün Ramazan'da eylemlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Şahin, ''Mübarek Ramazan'da bile kan akıtmaktan çekinmiyorlar. Sonu yaklaşan varlıklar, camiye doğru gelir. Terör örgütünün mevcut halini bu atasözündeki duruma benzetiyorum'' dedi. Terör örgütünün, milletin değerlerinden kopmuş durumda olduğunu ifade eden Şahin, ''Kürt vatandaşım inançlıdır. Bu yüzden de Kürt vatandaşımı temsil edemezler. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen dış güçlerin maşası olmaktan öteye gidemezler. Ama buna müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu. İftar yemeğine, AK Parti Adana milletvekilleri ile partililer de katıldı.