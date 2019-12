-"SÖNMÜŞ YILDIZLAR"IN PRÖMİYERİ 12 NİSANDA ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Ankara Devlet Tiyatrosu, "Sönmüş Yıldızlar"ın prömiyerini 12 Nisanda yapacak. Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 19 oyunla seyircinin karşısına çıkacak. BÜYÜK TİYATRO: "Genç Osman" adlı oyun yarın, 10 ve 12 Nisanda izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun "Fosforlu Cevriye" bugün, yarın ve 9 Nisan Cumartesi günü seyircisiyle buluşacak. Dekor ve kostümü Hakan Dündar, ışığı Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. Müzikal çocuk oyunu "Benim Tatlı Meleğim" 10 ve 12 Nisanda sahnelenecek. Metin Arslan'ın yazıp yönettiği oyunun dekoru Hakan Dündar, giysileri Ceren Karahan, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri Meltem Taşkıran, dans düzeni Yasemin Erkan imzasını taşıyor. Oyunda, zeki, duygusal ve içine kapanık bir çocuk olan Selim'in hayal dünyasındaki yolculuğu anlatılıyor. Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği "Haydi Karına Koş" adlı vodvil, 12 ve 13 Nisanda temsil verecek. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstleniyor. Dekoru Güven Öktem, giysileri İnci Kangal, ışığı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. Oyunda, İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: "Haydi Karına Koş" bugün, yarın ve 9 Nisanda izlenebilir. Rada Moskowa'nın eserinden Tuğrul Çetiner'in Türkçe'ye çevirdiği "Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay" adlı çocuk oyunu, bugün ve 10 Nisanda seyircinin karşısında olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Vahşet Tanrısı" adlı oyunu 12 ve 13 Nisanda tiyatroseverlerle bulaşacak. KÜÇÜK TİYATRO: Barış Eren'in yazıp yönettiği "Soğuk Bir Berlin Gecesi" bugün, yarın, 9 ve 10 Nisanda temsil verecek. Dekoru Sinan Yardımedici, kostümü Günnur Orhon, ışığı Zeynel Işık'a ait oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak, Ferahnur Barut, Eray Eserol, Adnan Erbaş, Mahmut Işık rol alıyor. Kerim Tinçurin'in yazdığı, Albina Garifullina'nın Türkçeye çevirdiği ve Raşid Zagidullin'in yönettiği "Sönmüş Yıldızlar"ın prömiyeri, 12 Nisanda yapılacak. Dekor ve giysi tasarımı Sergey Skomorohov, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzikleri Çingiz Abızov'a ait oyunda, Deniz Yılmaz, Deniz Evin, Can Ali Çalışandemir, Yasemin Karataş, Ayla Alevok, Pelin Tozkoparan, Aylin Akın, Dilan Kart, Erdem Koşar, Hande Karaca, Merve Gül, Nihal Erdoğan, Yağmur Uzun, Zerrin Çağlar, Şafak Ceylan, Doğuş Kasım Ateş, Faik Gürbüzlü, Faruk Karagül, Güven Türkmen, Hüseyin İlaslan, Mahir Berkant Varol, Umut Yılmaz rol alıyor. Oyunda Tatar efsanesi, Server ile İsmail'in trajik aşkı anlatılıyor. AKÜN SAHNESİ: Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın derlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği "Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo" adlı sunum, bugün, 12 ve 13 Nisanda izlenebilecek. Dekor tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Ersen Tunççekiç, müziği Cem İdiz'e ait sunumda, yönetmen yardımcılığını Berin Ötenel üstlendi. Oyunu, Rüştü Asyalı ve Cem İdiz sunuyor. 6-16 yaş grubu izleyiciler için tavsiye edilen çocuk oyunu "Camdan Kalp", 10 Nisanda temsil verecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Palto" adlı oyunu, bugün, yarın ve 9 Nisanda sahnelenecek. ALTINDAĞ TİYATROSU: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği "İçlerinden Hangisi" adlı oyun bugün, yarın, 9 ve 10 Nisanda sahneye konulacak. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği "Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun", 12 ve 13 Nisanda sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan "Yastıkadam" adlı oyun, bugün ve 9 Nisanda seyircinin karşısında olacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçeye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği "Yaban", 13 Nisanda izlenebilir. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, başlıca rolleri Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz paylaşıyor. "Boğaç Han", yarın ve 12 Nisanda minik izleyicinin karşısında olacak. STÜDYO SAHNE: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu, yarın ve 10 Nisanda temsil verecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler yapıyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. "İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar" adlı oyun, 12 Nisanda sahneye konulacak. ODA TİYATROSU: Güner Sümer'in yazdığı, Olcay Poyraz'ın rejisörlüğünü üstlendiği "Hüzzam" bugün, yarın ve 9 Nisanda beğeniye sunulacak. Dekorunu Ethem Özbora, giysilerini Yıldız Köse, ışık tasarımını Mehmet Yaşayan'ın hazırladığı tek kişilik oyunda, Maral Üner performansını sergiliyor. Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği "Dönülmez Akşamın Ufkundayız" adlı eser, bugün, 12 ve 13 Nisanda seyircinin karşısında olacak. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. -SENFONİ ORKESTRASI- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bugün ve yarınki konserlerinde keman sanatçısı Atilla Aldemir ile seyirciyi selamlayacak. Rengim Gökmen'in şefliğini yapacağı orkestra, İstemihan Taviloğlu'nun "Süit", Max Bruch'ın "Keman Konçertosu", Ludwig van Beethoven'ın "7. Senfoni"sini yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarınki 28. Uluslararası Ankara Müzik Festivali konserinde, flüt sanatçısı Emmanuel Pahud ile sahne alacak. Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Flüt Konçertosu", Maurice Ravel'in "Ma Mere l'Oye", Edward Elgar'ın "Enigma Çeşitlemeleri" adlı eserlerini seslendirecek. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Modern Dans Topluluğu, "Bahar Ayini" ve "Bolero" bölümlerinden oluşan "Başlangıç" adlı eserin prömiyerini 9 Nisanda yapacak. Birim Dans Tiyatrosu'nun "Çakırcalı Efe" adlı dans tiyatrosu, 11 Nisanda beğeniye sunulacak. İtalyan operasının temel direklerinden ve dünya opera salonlarının standart repertuvarının vazgeçilmezlerinden olan "La Boheme" operası, 13 Nisanda temsil verecek. Eserin rejisi Flavio Trevisan'a, orkestra şefliği Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Artem Makarov'a, koro şefliği Alessandro Cedrone'ye, dekoru İsmail Dede'ye, kostümleri Çimen Somuncuoğlu'na, ışık düzeni Fuat Gök'e ait. Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan "Notre Dame'ın Kamburu" balesi, 14 Nisanda seyirciyle buluşacak. Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisini yaptığı ve librettosunu yazdığı, Bujor Hoinic'in de müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini üstlendiği iki perdelik eserin dekoru Adnan Öngün, kostümleri ise Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyor. Koreografisinden müzik düzenlemesine, orkestra yönetiminden dekor ve kostümlerine kadar tamamen Türk prodüksiyonu olan eserde, olaylar "Esmeralda" adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. OPERET SAHNESİ: "Seslerle Anadolu" adlı müzikli gösteri, 10 Nisanda seyircinin karşısına çıkacak. Emre Aracı'nın hazırlayarak takdim ettiği konser, 12 Nisanda dinlenebilir. -SİNEMA- Duncan Jones'in yönetmenliğini yaptığı "Yaşam Şifresi" vizyona giriyor. Bilim-kurgu türündeki ABD-Fransa yapımı filmin senaryosunu Duncan Jones ile Ben Ripley yazdı. Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters, James Woods rol aldığı filmde, başka birinin bedeninde uyanan bir askerin merkezinde geçen bir gerilim-aksiyon hikayesi anlatıyor. Mikkel Branne Sandemose'nin yönettiği korku-gerilim filmi "Şeytanın Oteli-3" sinemalarda. Norveç yapımı filmde, Ida Marie Bakkerud, Kim Falck-Jorgensen, Pal Stokka, Julie Rusti rol alıyor. "Buz Devri" serisinin de yönetmenliğini yapan Carlos Saldanha'nın yeni filmi "Rio" peyaz perdeye geliyor. Bir Amerikan papağanının Minnesota'nın küçük bir kasabasından başlayıp Rio de Janeiro'da son bulan macerasını anlatan komedi-aksiyon filminin senaryosunu Don Rhymer yazdı. ABD yapımı filmin oyuncuları Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Rodrigo Santoro, Jake Austin, George Lopez.