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Kültür-Sanat

"Sonbahar" Almanya'da gösterime girdi

İki yıldır katıldığı festivallerde çok sayıda ödül alan “Sonbahar" adlı film, Köln'de yapılan prömiyer ile Almanya'da gösterime girdi.

15 Mayıs 2010 03:00

T24- Genç yönetmen Özcan Alper'in ödül avcısı filmi “Sonbahar", Köln'deki Odeon Sineması'nda yapılan bir prömiyer ile Almanya'da gösterime girdi. Dünya çapında katıldığı festivallerde büyük beğeni toplayan ve çok sayıda ödül alan filmin prömiyerine Türk ve Alman sinemaseverler katıldı.


Dünya prömiyerini İsviçre'de Locarno Film Festivali'nde gerçekleştirdiklerini belirten Özcan Alper, eserinin iki yıl aradan sonra Almanya'da gösterime girdiğini söyledi.


Alper, “Filmin burada gösterilmesi bizim açımızdan çok iyi. Almanya'ya genelde Türkiye'nin popüler filmleri getiriliyor. Bizim filmimiz bu anlamda bir farklılık yaratacak" dedi. Çekimleri Doğu Karadeniz'de yaptıklarını vurgulayan genç yönetmen, filmde yöreye ait dillere de yer verdiklerini ifade etti.


15 sinemada gösterimde olacak


Özcan Alper'in ilk uzun metrajlı filmi olan Sonbahar, Almanca'daki çevirisi olan “Herbst" adıyla Köln, Berlin, Essen başta olmak üzere 15 sinemada gösterilecek.


Film bugüne kadar Türkiye'de ve yurtdışındaki pek çok festivalde en iyi film, jüri, kadın oyuncu gibi çeşitli dallarda bir çok ödül kazandı. Filmin yapımını Kölner Filmfabrik'ten Kadir Sözen ile Kuzey Film üstlendi.


Filmin konusu


F tipi cezaevinde yatan Yusuf ağır hastalığı nedeniyle erken tahliye edilir. On yıl sonra köyüne, annesinin yanına dönen Yusuf, yıkılan Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye gelip fahişelik yapan Eka'ya aşık olur. Yusuf umutsuzluk içinde vargücüyle Eka'ya sarılır, ancak bu aşkın sonu olmadığını görür.

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