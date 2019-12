-"Somali'ye yardımlar 150 milyon TL'ye ulaştı" ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'ye yapılan yardımların 150 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi. Bozdağ, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Somali'ye yönelik yardımlarla ilgili soru üzerine Bozdağ, bu ülkede büyük bir insanlık dramı yaşandığını ve bunun karşında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Bozdağ, şunları söyledi: ''Türkiye, Türk Milleti, bu konuda oldukça duyarlı bir tavır ortaya koydu. Sayın Başbakanımızın başlattığı yardım kampanyası milletimizin her kesiminden her bir ferdinden çok büyük bir ilgi, alaka gördü. Şu ana kadar en son aldığım rakamlar 150 milyon TL'nin üzerinde bir yardımın bugüne kadar Diyanet Vakfı, Kızılay, AFAD ve AFAD aracılığıyla kurumlara ulaştığını görüyoruz. Bu tabii devam ediyor. Her gün yapılan yardımlar bir sonraki gün artıyor. Tahmin ediyorum ki bu artarak devam edecektir. Ben milletimize gösterdikleri hassasiyetten, gösterdikleri iyilikten, yardımdan, dayanışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yardımların devam edeceğine inanıyorum.'' Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MYK toplantısı öncesinde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de parti genel merkezine geldi. Bakanların, Başbakan Erdoğan ile ayrı ayrı görüştükleri bildirildi.