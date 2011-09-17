-"Somali'de İnsan Olmak" sergisine büyük ilgi ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan 100'ü aşkın fotoğrafından oluşan ve Kızılay Metro istasyonunda izlenime sunulan sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen başkentliler, zaman zaman duygusal anlar yaşarken, ziyaretçilerin duygularını paylaştıkları anı defterindeki mesajlar dikkat çekti. Sergiyi gezen Pervin Kutlu, fotoğraflara bakarken lüks içinde yaşadıklarının bir kez daha farkına vardığını belirterek, Somali'deki insanlık dramından tüm dünyanın ibret alması gerektiğini söyledi. Fotoğrafların, televizyondaki görüntülerden çok daha etkileyici olduğunu ifade eden emekli asker İbrahim Fatih Yettigil de ''Elimizdekinlerin kıymetini bilmeliyiz'' dedi. Sergiyi gezdikten sonra duygu ve düşüncelerini anı defterinde kaleme alan Zahide Kaynak, ''İnsanlığımızı düşünüyorum. Ne kadar savurgan olduğumuzu düşünüyorum. Sofralarımızda sadece kuş sütü eksikken o minik yavruların ölümleri ne kadar ayıp'' görüşünü paylaştı. Azra Alpaslan ise duygu düşüncülerini ''Hepimiz elimizden geldiğince destek olmalıyız.. İçler acısı bir durum yaşanıyor. Ancak Dünya İnsan Hakları Örgütü nerede soruyorum. Dünyada büyük güçleri nerede acaba'' sözleriyle aktardı. Emine Gülener de anı defterinde ''İnsanlığımızdan utandık. Attığımız yiyecek ve içeceklerin ne kadar değerli olduğunu ve israfçı bir millet olduğumuzu anladım. Evimizin ve toprağımızın kıymetini bilmeliyiz'' şeklindeki duygularına yer verdi. Seda Üstün ve Sema Abidinoğlu ise anı defterinde şunları kaydetti: ''Monitörden gelen ağıtla birlikte sanki Somalideyiz. Çok acı. Az önce çok açıkmıştık ve bir şeyler yemek için bir kafeye girdik. O kadar üzücü ki. Yenmeyen yemekler ve şımarık istekler devredeyken bu gerçekleri nasıl görebiliriz. Önce Somali'den yükselen sesler için kulaklarımızı, sonra da gözlerimizi açmalıyız. Umarım Somali ve diğer Afrika ülkelerindeki çığlıklar duyulur.'' Leyla Taşpınar ise duygu ve düşüncelerini ''Bu fotoğraflar, tüm bu kareler insanoğlunun beynine indirilen bir darbe sanki'' şeklinde ifade etti. Kübra Nur Hakici Somali'deki drama kayıtsız kalmayan herkese teşekkür ettiği yazısına şöyle devam etti: ''Türkiye bu noktadaki gayretini tüm dünyaya gösterdi. Yaşanılanlar çok zor imtihan. Avrupa obezlikle boğuşuyor ve 2030'da obezliğin en tehlikeli boyutlara ulaşması bekleniyor. Geceyle gündüzü aynı anda yaşamak bu olsa gerek. Beni hayrete düşürense dünyanın bu olaya sanki olağanmış gibi bakması ve duyarlı birkaç ülke dışında tepki gösterilmemesi.'' 4 Ekim'de TBMM'de ziyarete açılacak olan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi, ayrıca İstanbul ve İzmir'de de izlenime sunulacak.