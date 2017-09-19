"Şok diyetler artrite neden olabilir"

İSTANBUL, (DHA) MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Arslan, \"Zayıflayayım derken sağlığınızdan olmayın. Bilinçsiz yapılan her hareket ve zayıflama yöntemleri eklemlerde artrite yani kireçlenmeye neden olabiliyor\" dedi.

BİSİKLET SÜRMEK ARTRİTE NEDEN OLABİLİR

Yrd. Doç. Dr. Levent Arslan artrit oluşumunun önüne geçmek için uzmanlardan destek alınması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi,

\"Artrit, halk arasında bilinen adı ile kireçlenme, en doğru tanımı ile eklemde oluşan aşınmadır. Genel olarak kıkırdak aşınmasıdır, her eklemde kıkırdak dokumuz var ve bu aşınınca artrite neden oluyor. Fast food denilen alışkanlığı ve diyete dikkat etmemek neticesinde ortaya çıkan aşırı kilolar artritin en önemli nedeni. Bunun yanında dizin fazlaca zorlandığı, çömelip kalkmayı gerektiren hareketler, halter ve bisiklet sürmek de neden olabiliyor. Ailesinde artrit olanlar da risk grubunda.\"

ARTRİT DAHA ÇOK ORTA YAŞ GRUBU KADINLARDA GÖRÜLÜYOR

Artritin en önemli belirtisinin ağrı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Arslan, \"Özellikle merdiven inip çıkarken oluşuyor. Ağrılar, yokuş çıkarken veya inerken oluşan ağrılar, dizden ses gelmesi, dizde oluşan kilitlenmeler sayabileceğimiz belirtiler. Daha çok orta yaş ve üzeri kadınlarda görülüyor\" dedi.

ŞOK DİYETLER RİSK OLUŞTURUYOR

Şok diyetlerin de özellikle risk faktörü oluşturduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Arslan sözlerine şöyle devam etti, \"Şok diyetlerde kas kaybı yaşanıyor. Kas kaybı ile eklemlere ve kıkırdaklara binen yük arttığı için daha hızlı bir aşınma meydana geliyor. Bunun yanında kıkırdağın desteklenmesini sağlayan bazı maddelerin de diyette alınmamasından dolayı da kıkırdakta bozulma ve aşınma meydana geliyor, bu da artrite neden oluyor. Kıkırdak ile ilgili hafif de olsa bir problem varsa ve egzersiz yapmaya başlayan kişi bundan habersizse, bu durumu dikkate almadan dizi zorlamış olur. Bisiklet sürme, spining hatta yogada bazın uç hareketler bile artriti artırıyor. Bundan dolayı, egzersiz yapmaya başlamadan önce yüzeysel bir ortopedi muayenesi yaptırmalı ve varsa mevcut rahatsızlığını tespit ettirdikten sonra ona göre bir egzersiz programı uygulamalı.\"

DİYETLERDE GİDİLEN KATI KISITLAMALAR ARTRİTE NEDEN OLUYOR

Artritte özellikle uygulanması gereken bir beslenme planı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Arslan, \"Artritte daha çok kasları kuvvetlendirmek gerektiği için protein alımı önemli, günlük beslenmemizde proteini yeterince aldığımızı düşünüyorum. Çünkü protein dediğimiz şey sadece etten alınmaz, bakliyattan da alınır. Bizim yemek kültürümüzde her ikisi de olduğuiçin beslenmenin artrit açısından çok büyük bir etkisi yok. Sadece diyetlerde çok katı kısıtlamaya gitmemek gerekiyor\" dedi.

KİREÇLENMEDE EN GÜZEL SPOR YÜZME

Özellikle diz ve kalça bölgesindeki artritlerde en güzel sporun yüzme olduğunu da söyleyen Yrd. Doç. Dr. Arslan, \"Yüzme, direkt olarak eklem ve eklem kıkırdağına yük binmeden kasları çalıştırarak yapılan bir spor olduğu için kıkırdaktaki mevcut rahatsızlık bile toparlanabiliyor. Özellikle eklemlerde oluşan ağrıların ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü artritinerken döneminde alınabilecek bazı önlemlervar. Bu önlemleri alabilmemiz içintabii ki öncelikle erken dönemde yakalayabilmemizlazım. Bu yüzden “İnmedir veyaburkulmadır” diyerek ihmal etmemek gerekiyor” dedi.

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