-"SİZLERİ İYİ NİYET ELÇİLERİ OLARAK GÖRÜYORUM" ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkçe Olimpiyatlarına katılan öğrencileri, ülkelerinin bir nevi iyi niyet elçisi olarak gördüğünü söyledi. Gül, 9. Türkçe Olimpiyatları kapsamında Türkiye'ye gelen 130 ülkeden bini aşkın öğrenciyi temsil eden heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 9. Türkçe Olimpiyatları Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Sağlam, kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür etti. Türkçe Olimpiyatlarına bu yıl 130 ülkeden bini aşkın öğrencinin katıldığını dile getiren Sağlam, yarışma etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerin çeşitli kamu kurumlarını ziyaret edeceğini anlattı. Sağlam, Cumhurbaşkanı Gül'ün gittiği ülkelerde Türk okullarını ziyaret ederek verdiği katkılara da minnet duyduklarını söyledi. Daha sonra Kosovalı bir kız öğrenci Barış Manço'nun ''Anlıyorsun Değil mi'' şarkısını, Kazakistanlı bir kız öğrenci Mehmet Akif Ersoy'un ''Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak'' şiirini, Iraklı bir kız öğrenci de Emel Sayın'ın ''Mavi Boncuk'' şarkısını seslendirdi. Moldovalı iki genç öğrenci ise Karadeniz şivesiyle yemek programı skeci sahneledi. Gösterilerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Türkçe Olimpiyatları ile dünyanın bütün renklerinin Türkiye'ye taşındığını ifade ederek, yöneticilere ve öğrencilere ''Hoşgeldiniz'' dedi. Öğrencilere Türkçe hitap etmenin büyük bir zevk olduğunu dile getiren Gül, ''Sizi Türkçe'nin sevgilileri olarak görüyorum. Bu sevgiyi size aşılayanları tebrik ediyorum. Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçileri vardır. Bunlar iyiliği, güzelliği yaymak için dünyayı dolaşırlar. Sizleri ülkenizin bir nevi iyi niyet elçileri olarak görüyorum'' diye konuştu. Türkiye'ye bu yıl 130 ülkeden temsilci geldiğini anlatan Gül, etkinlikleri televizyondan izleyeceğini belirtti. Türkçe Olimpiyatlarını ''çok büyük bir olay'' olarak niteleyen Gül, organizasyonun uluslararası boyutuna dikkat çekti. Gül, dünyanın neredeyse üçte ikisini temsil eden öğrenci topluluğunun Türkiye'ye gelmesinde emeği geçenleri kutladı. -''DEVLETİN RESMİ TEMSİLCİSİNDEN ÖNCE ORADALAR''- Yurt dışı ziyaretlerinde bazı Türk okullarına uğrama fırsatı bulduğunu belirten Gül, şöyle konuştu: ''Orada büyük fedakarlıkla yapılan çalışmaları ve çocukların ne güzel eğitildiğini görüyorum. Orada ne güzel Türkçe öğrenildiğini görüyorum. Türkçe'ye en büyük hizmeti yapıyorsunuz. Türkçe sadece Türkiye'de konuşulmuyor. Türkiye'nin dışında Türkçe konuşan ve Türk uyruklu olan 300 milyona ulaşan büyük bir Türk dünyası var, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar ama şimdi siz bu sınırları genişletiyorsunuz. Türk asıllı olmayan ama Türkçe konuşan yeni nesiller yetişmesine katkı veriyorsunuz. Bazı ülkelere büyükelçiliklerimizi açmak üzere gidiyoruz. Büyükelçiliklerimizi yeni açtığımız ülkelerde 5-6 senedir faaliyet gösteren Türk okullarını görüyorum. Resmen Türk devleti olarak biz resmi temsilcimizi, büyükelçiyi yeni gönderiyoruz ama Türk halkının temsilcileri olarak oraya daha önce gitmiş, orayı daha önce keşfetmiş Türkiye'yi temsil eden sizleri görüyorum. Bundan gurur duyuyorum ve çok takdir ediyorum.'' Gül, öğrenci grubunun 21 il gezeceğini de belirterek, ''Türkler başkalarının Türkçe konuştuğunu görünce çok mutlu olurlar ve onları bağrına basarlar. Şarkılarınızı, gösterilerinizi büyük bir zevkle takip edecekler'' dedi. Gül, faaliyetlerin verimli geçmesi temennisinde de bulundu. Kabulün sonunda Japonya'dan gelen bir kız öğrenci Cumhurbaşkanı Gül'e mini samuray kılıcı, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Arjantinli futbolcu Nartallo ise Arjantin Milli Takımı forması hediye etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından ise konuk öğrencilere ''ipod shuffle'' ve fotoğraf makinesi armağan edildi.