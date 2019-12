-"Siyasi çıkar olarak görülmesi şarlatanlıktır" ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Somali'de yaşayanlara yardım elinin uzatılması çağrısında bulunarak, ''Yüce dinimizin bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerektiğine vurgu yapmasına rağmen, Somalili çaresizlerin siyasi çıkar malzemesi olarak görülmesi büyük bir günah ve şarlatanlıktır'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, partisinin Ankara teşkilatı tarafından Gölbaşı Akalın Restoran'da düzenlenen iftara katıldı. Bahçeli, manevi hazzın ve lezzetin zirve yaptığı kutlu bir dönemin ve ayın içinde olunduğunu belirterek, ''Mübarek ramazan ayının eşsiz ve mana yüklü derin ikliminden millet olarak feyizlenmek ve oluk oluk akan nimet pınarlarından kana kana içmek için ibadetlerimizi yapıyoruz'' dedi. ''Yüce dinimizin güzelliklerine erişebilmek ve nefsin tasallutundan sıyrılabilmek bu ayın sunduğu kutsal mesajlara vakıf olmakla mümkündür'' diyen Bahçeli, iftar sofralarının etrafında inşa edilen manevi köprülerle, kalplere huzur, yüreklere sıcaklık ve bakışlara umudun hakim olduğunu belirtti. Ramazan ayında yoksulluğun ve sefaletin pençesine düşmüş insanlar için aynı şeyi söylemenin çok zor olduğuna da dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Somali'deki açlık ve yaşanan dramlar hepimizi fazlasıyla üzmektedir. Bu kapsamda Somalili kardeşlerimize elimizi uzatalım, gönüllerimizi açalım ve gücümüzün yettiği kadar yardımlarımızı onlara yönlendirelim. Ancak Somalililerin yaşadığı sosyal ve ekonomik felaketin benzerini ülkemizde de yaşayanlar bulunduğunu unutmayalım. İşin bir başka önemli tarafı da yapılan yardımların siyasi şova dönüşme emaresi vermesidir. Yüce dinimizin bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerektiğine vurgu yapmasına rağmen, Somalili çaresizlerin siyasi çıkar malzemesi olarak görülmesi büyük bir günah ve şarlatanlıktır.'' -''Türkiye bölgemizdeki istikrarsızlığın içine itilmek istenmektedir'' MHP Lideri, açlığa, kaosa, etnik ve mezhep ihtilafına giden yolu inşa eden anlayışı sorgulamadan, tartışmadan ve sanık sandalyesine oturtmadan insanlık nam ve hesabına mesafe almanın kolay olmayacağını belirterek, ''Benzeri bir oyun, içinden geçtiğimiz zaman diliminde Suriye'de de oynanmaktadır ve maalesef Türkiye bölgemizdeki istikrarsızlığın içine itilmek istenmektedir'' dedi. Küresel güç merkezlerinin rekabet ve çekişme alanı haline gelen yakın coğrafyalarımızın sorunlarla boğuşması ve iç savaşın eşiğinde yer almasının her açıdan endişe verici olduğuna dikkati çeken Bahçeli, ''Millet olarak kendi iç meselelerimiz katlanılamaz bir boyuta ulaşmışken, başkalarının senaryolarında piyon olmaya rıza göstermek asla meşru ve doğru değildir. Bu kapsamda, hükümet aklını başına almalı, girdiği bulanık ve engebelerle dolu yoldan bir an önce çıkmalıdır. Atılan yanlış adımlarda ısrar edilirse, Ortadoğu'nun kör kuyularında ülkemizin boğulması ve oradaki fırtınanın içimize ulaşması kaçınılmaz olacaktır'' ifadelerini kullandı. -MGK bildirisi Bahçeli, gazetecilerin MGK bildirisinin yayınlanmasına ilişkin sorusuna da, ''Toplantılar sonrasında yayınlanan bildiriler daha kapsamlı, daha kararlı ifadelerle doludur. Temennimiz tavsiye niteliğindeki bu bildirinin hükümet tarafından ciddi bir şekilde algılanması ve bildirideki doğrultularda gerekli her türlü tedbiri alması, terörle mücadeledeki başarısını sağlayacaktır. Bu bildiri, doğrultusunda bu metine sadakatle bağlı kalarak siyasi iktidarın vereceği terörle mücadeleyi başarılı olmasını temenni ediyorum. MHP olarak her aşamasında kendilerine destek vereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum'' yanıtını verdi.