-"Siyasi başarıya ekonomik gidişat katkı sağladı" ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçimlerde elde ettikleri başarıya ekonomik gidişattaki başarının yüzde yüz katkı sağladığını belirterek, ''Benim eskiden beri söylediğim bir söz var, siyasi istikrar eşittir ekonomik istikrar. Yani birbirinden kopmaz. Siyam ikizleri gibi. Birisi olmazsa diğeri olmaz bir konu'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyeti, Başbakanlık Yeni Bina'da kabul etti. TİM'e büyük önem verdiklerini belirterek, ihracat rakamlarının Türkiye'nin, ekonomik gelişmeleri içinde en çok konuştuğu ve en çok öne getirmek istediği bir konu olduğunu ifade eden Arınç, ''Çok şükür 100 milyar dolarları aşmış durumdayız. Bu güzel bir rakam. İki, üç yıl öncesinde dünyadaki global ekonomik krizin etkisiyle yüzler civarında kalmıştı. Ama görünüyor ki istikrarlı biçimde ihracat artış gösteriyor'' diye konuştu. TİM'in açıkladığı 6 aylık ihracat rakamlarını da yakından takip ettiklerini ifade eden Arınç, sektörün en üst temsilcisi olarak TİM'in önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Bülent Arınç, şöyle konuştu: ''Son seçimlerdeki başarı siyasi bir başarıdır. Ama bu siyasi başarıya ekonomik gidişat yüzde yüz katkı sağladı. Benim eskiden beri söylediğim bir söz var, (siyasi istikrar eşittir ekonomik istikrar). Yani birbirinden kopmaz. Siyam ikizleri gibi. Birisi olmazsa diğeri olmaz bir konu. Türkiye'de siyasi istikrarı son yıllarda yakalamış olmak, ekonomik gelişmeleri de beraberinde getirdi. İktidarda kim olursa olsun diye belki nötr düşünmek lazım ama siyasi istikrarı öncelememiz gerekir. Halk da bunun tadını aldı. Bütün eleştirilere rağmen, pek çok sebebe rağmen yine de bu istikrarın devam etmesini hayati bir konu olarak gördü. Yüzde 50 ancak öyle alınabilirdi. Dolayısıyla ilk üç aylık ihracat rakamlarındaki büyüme göstergesi 2010 yılının son rakamları, kapasite kullanımı, ihracat rakamları, enflasyondaki gidişat iyi görünüyor. Reel olarak elle tutulan bir noktada Merkez Bankası cesur kararlar alıyor. Hükümet ekonomik kuruluyla, sayın Ali Babacan ve ekibinin aldığı ve alacağı kararlarla, bu önemlidir... Tek taraflı değil, konuyla ilgili tüm paydaşların da düşüncelerini alarak gidişat takip ediliyor. Şu anda da hamdolsun Türkiye için, diğer AB ülkelerinde beklenen bir kriz hamdolsun ki yok. Belki bunun çok daha azı Türkiye için düşünülebiliyor. Dileriz ki fırsatları, birileri için kriz olabilecek her şeyi Türkiye lehine çevirebilsin. Kurdaki yükselme de ihracatçılar açısından ayrıca bir avantaj, artı olarak görünüyor. İhracatçılar yıllarca düşük kurla mücadele ettiler.'' Bülent Arınç, ihracatçıları yakından takip ettiklerini ve sorunlarını da bildiklerini söyledi. Eski seçim bölgesi Manisa'da yaş üzüm ihracatının da bugünlerde başladığını duyduğunu belirten Arınç, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Şimdiki seçim bölgesi Bursa'nın da bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Arınç, burada 13 tane sanayi bölgesi olduğunu da kaydetti. Seçim zamanında fabrikaları da ziyaret ettiğini anlatan Arınç, buralarda öğle yemeğine konuk olduğunu, çok değerli iş adamlarıyla tanıştıklarını, işçilerin çok mutlu olduğunu gördüğünü anlattı. Bursa'da 600 bin civarında nitelikli iş yapan işçinin bulunduğunu ifade eden Arınç, burada çalışan işçilerin ücretlerinin de iyi olduğunu belirtti. Meslek edindirmeden fazlasıyla faydalanıldığını anlatan Arınç, ''Bursa için artık sanayi konusunda söz söylenebilecek hiçbir şey yok. Hamdolsun, her şeyiyle. Şimdi, organize ihtisas sanayi bölgeleri açılmaya başlandı'' dedi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Manisa sanayisi güçlü olmakla beraber tarım ağırlıklı bir kent ve eskiden kuru üzüm meselesi en büyük sıkıntımız olurdu. Çünkü arz fazlası var, stok var. Başımızın etini yerlerdi. Ama yaş üzüm ihracatı şu anda o kadar iyi rakamlardaki, bunlar ne kadar iyi satılırsa kuru üzüm daha az rekolte oluyor. Onun da fiyatı artıyor. Ben 40 yıldır orada siyaset yaparım. Eskiden ah derlerdi, bir kilo kuru üzüm bir dolar olsa... Şimdi iki doların üzerinde. Çok iyi bir şey. Yaş üzümde de bir milyon civarında söyleniyor. Sofralık üzümün bir milyondan fazla olması fevkalade güzel.'' -Büyükekşi'nin konuşması- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de yeni görevi dolayısıyla Başbakan Yardımcısı Arınç'ı tebrik ederek başarı diledi. Amaçlarının Türkiye'nin ihracatının geliştirilmesi olduğuna işaret eden Büyükekşi, bugün için Türk İhracatçılar Meclisi olarak ulusal ve uluslararası temaslarda bulunduklarını kaydetti. Büyükekşi, Türkiye'deki siyasal istikrarın önemine de değinerek, ekonomik istikrarın daha üst seviyelere çıkması için siyasal iktidarın büyük önemi olduğunu bildirdi. Referandum sürecinde anayasa değişikliklerini de hatırlatan Büyükekşi, Türkiye'nin geleceği için önemli olan sivil bir anayasanın yapılmasına da destek vereceklerini söyledi. Büyükekşi, hükümet programında ihracatçılara yönelik konuların yer almasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, yapılan bu düzenlemelerin ülkenin ihracatına katkı sağlayacağını vurguladı. Güney Kore'nin 12 yıl önce cari açık veren bir ülke olduğuna atıfta bulanan Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde bu ülkeye yaptıkları ziyaret sırasında bunun tersine döndüğünü gördüğünü kaydetti. Planlandığı zaman bir çok sıkıntının, sorunun kendiliğinden hallolacağına vurgu yapan Büyükekşi, Türkiye'deki ihracatçılar olarak hedeflerinin, ihracat rakamlarını daha yukarı seviyeye çıkartmak olduğunu kaydetti. Büyükekşi, TRT'nin son yıllarda büyük atılımlar yaptığına da dikkati çekerek, İngilizce yayın yapan bir kanalın açılmasının da Türkiye'nin imajı ve ihracatın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Büyükekşi daha sonra ''İhracat Odaklı Rakebetçi Bir Ekonomi İçin Öneriler'' dosyasını da Arınç'a sundu.