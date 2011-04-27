-"SİYASET'İN ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Siyaset Dergisi'nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde, ''Siyaset'in Ödülleri'' de sahiplerine verildi. Ankara Sheraton Oteli'ndeki gecede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ''Yılın Devlet Adamı'', devlet bakanları Faruk Nafiz Özak ve Cevdet Yılmaz ''Yılın Bakanları'', MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ile AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ ''Yılın Milletvekilleri'' ödülünü aldı. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'a ''Yılın Onur Ödülü'' verildiği törende, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ''Yılın Valisi'', Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ''Yılın Emniyet Müdürü'', Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da ''Yılın Belediye Başkanı'' ödülüne değer görüldü. Törende konuşan Cemil Çiçek, kendisini takdir ederek ödüle değer görenlere teşekkür etti. Devlet Bakanı Özak, çok sayıda başarılı insanı bir araya getirdiği için asıl ödülün, Siyaset Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Kılıçaslan'a verilmesi gerektiğini söyledi. Özak, ''İnşallah halkımıza layık oluruz. Biz milletimizin hizmetkarıyız. Bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize'' dedi. Devlet Bakanı Yılmaz da Siyaset Dergisinin bu tür güzel faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Yılmaz, ''Hangi mesleği yaparsanız yapın, kötü bir meslek yok. Önemli olan yaptığınız iş değil, o işi nasıl yaptığınızdır. Bunu da bütün mesleklerde takdir etmek gerekir'' diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Siyaset Dergisi'nin hemen hemen bütün yıl dönümü törenlerine katıldığını anlatarak, ''Gerçekten her birisi de çok güzel geçer. Çok güzide konuklar bulunur. Bu ödüle layık gördükleri için dergi okurlarına ve vatandaşlara teşekkür ediyorum'' dedi. Köksal Toptan da şunları kaydetti: ''Siyaset kurumu dışardan bakıldığında biraz soğuk görülen, ama içine girildiği zaman, ne kadar güzellik düşünüyorsanız hepsinin bir arada bulunduğu bir kurum olduğunu anlarsınız. Sanatçılarımız da öyledir. Bürokratlarımız da öyledir. Bu dünyaları, Kılıçaslan ve arkadaşları, senede bir kez de olsa bir araya getirmeyi, kaynaştırmayı sağlıyor. Bana göre bu gece, toplumun bu değişik kesimlerindeki kişilerin başarılılarının bir araya getirilmesi başlı başına bir başarıdır.'' ''Yılın Haber Ajansı'' ödülüne layık görülen Anadolu Ajansı'nın ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi'ye verildi. Koza İpek Medya Grup Başkanı Fatih Karaca, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, işadamları Taner Nakıboğlu, Tamer Özyurt, Halil Pekdemir, sanatçılar Bülent Ersoy, Hülya Koçyiğit, Ahmet Özhan, Ferdi Tayfur, Erol Evgin, Metin Özülkü, Yıldız Tilbe, Davut Güloğlu, Zara, Saba Tümer, Ece Erken, Kral TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ödüle layık görüldü. Törende Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı ve Bursasporlu futbolcular Mustafa Keçeli, Sercan Yıldırım, Gusdav Svensson'a da ''Yılın Futbol Takımı'' ödülü verildi. Ahmet Özhan, Erol Evgin, Gülşen, Petek Dinçöz ve Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı gece, Siyaset Dergisi'nin 17. yaşgünü pastasının kesilmesi ile sona erdi.