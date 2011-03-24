-"SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ" BAŞLADI DİYARBAKIR (A.A) - 24.03.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında yapacağını duyurduğu oturma eylemi başladı. Oturma eylemi için BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile bazı partililer, BDP İl Başkanlığı binası önünde bindikleri parti otobüsüyle Yenişehir İlçesindeki Belediye Konukevi'ne hareket etti. Ancak, Ofis Semti girişinde önlem alan polis, otobüsün geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Demirtaş ve Türk ile beraberindekiler yaya olarak Belediye Konukevi önüne geldi. Çevrede yoğun önlem alan polis, Demirtaş ve Türk dışında kimsenin alana girmesine izin vermedi. Konukevi önünde, Demirtaş, Türk, Baydemir ile aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişiden oluşan grup oturma eylemine başladı. Demirtaş, yaptığı konuşmada, Diyarbakır Valiliğinin alanı oturma eylemine kapattığına ilişkin kararını BDP'ye tebliğ ettiğini belirterek, valiliğin ayrıca Koşuyolu Parkı'nda açtıkları ''demokratik çözüm çadırı''nın kaldırılmasını kararlaştırdığını söyledi. Bu kararların, hukuka aykırı olduğunu, Vali'nin parti il başkanı gibi hareket ettiğini iddia eden Demirtaş, ''AKP valisinin, AKP il başkanı gibi davranmasını biz kabul etmiyoruz'' dedi. Belediye Konukevi ile ilgili Valiliğin bir karar alamayacağını ileri süren Demirtaş, güvenlik güçlerince alınan emniyet tedbirlerini de eleştirdi. ''Diyarbakırlı yurttaşlar düşman mıdır ki helikopterlerle binlerce polis, onlarca kamera, gaz bombaları ile müdahale bekliyor'' diyen Demirtaş, ''yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi, siyasi ve askeri operasyonlara son verilmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması'' taleplerine yönelik somut adım atılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Demirtaş, ''Hiçbir haklı talebin önünde hiçbir panzer, gaz bombası duramaz. Bizler milletvekiliyiz, belediye başkanıyız, halkımız ile birlikte burada oturamıyoruz. Konuşmak yasak; Hakkımızda dava açılıyor. Yürümek yasak, oturmak yasak, biz bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. AKP'nin valisi AKP'nin güvenlik güçleri AKP'nin emrinde olduğu müddetçe biz bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz.'' Demirtaş, dün gece Batman'daki ''demokratik çözüm çadırının'' kaldırıldığını, içerisindeki kişilerin gözaltına alındığını ifade ederek, bunun hukuka uygun olmadığını ileri sürdü. Hukuksuzluk karşısında asla geri adım atmayacaklarını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti: ''Biz 'barış olsun, gerçekten bir diyalog zemini olsun, hükümet bu sesi duysun' diye uğraşırken, bunun için çaba sarf ederken bir taraftan neler yapılıyor. Biz asla bu hukuksuzluk karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Biz hukuku savunacağız, evrensel hukuku ve evrensel hakkın peşinde olacağız. Bizim buradaki muhatabımız polis değildir. Gelecekse İçişleri Bakanı gelecek, burada bizimle görüşecek. Karşımıza kimse polisi dikmesin, polis bu işin muhatabı değildir. Güvenlik gücü, bu işin muhatabı değildir, vali muhatabı değildir. Bu, bir siyasi etkinliktir. Muhatabı da siyasiler olmak zorundadır. Bu nedenle buradan Diyarbakır Valisi'ne, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum; etrafta toplanmış insanlara sakın ola ki hukuksuz bir şekilde müdahale ile ezmeye çalışmayın. Arkadaşlarımız gelecek ve burada oturacağız. Yapacağınız her türlü müdahale suç olur, yapacağınız her türlü müdahale kanunsuzluk olur.'' -''BU YAKLAŞIMI KABUL EDEMEYİZ''- DTK Genel Başkanı Türk ise ''Kürt sorunun demokratik çözümünü sağlamaya yönelik taleplerini halk ile birlikte haykırmak ve bunların gerçekleştirilmesi konusunda kararlılıklarını ortaya koymak için geldiklerini'' ifade etti. Halkın talebinin çok önemli olduğunu bildiren Türk, şöyle dedi: ''Yıllardan beri 'taleplerinizi alanlarda dile getirin, sivilleşmenin önünü açın, çatışma yerine sivil itaatsizlik ile taleplerinizi halkınız ile birlikte gündeme taşıyın' dediler. Düne kadar 'siyaset yapın, halkınızın düşüncelerini alanlara taşıyın' diyenler, bugün halkımızın bu iradesini kırmaya yönelik Diyarbakır'ın bütün polisini buraya yığarak, meşru makul taleplerimizi Türkiye gündemine taşımayı engelleyen, dünyayı bize kapatmaya çalışan bir yaklaşımla bizi karşı karşıya bırakıyor. Burada Kürt halkının sesini, polis kordonu oluşturarak kısmaya çalışan bir mantık ile karşı karşıyayız. Bu demokrasi, sivilleşme ve farklılıklara nasıl muamele yapıldığı açısından, farklı sesleri nasıl susturmak istediklerinin en güzel örneğidir. Biz bu yaklaşımı kabul edemeyiz.'' Öte yandan, oturma eylemine katılmak için Belediye Konukevi önüne gelen çok sayıda kişinin polis çemberinin dışındaki bekleyişi sürüyor.