-"SİVİL GÖZLE DE İNCELENECEK" ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Silvan'da 13 askerin şehit edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasıyla ilgili, ''Güvenliğimizle alakalı 13 yavrumuzun şehit olduğu böyle bir olayın Genelkurmay tarafından incelenmesi, tetkiki yapılacağı gibi, bir de sivil gözle, sivil iradenin bu şekilde inceleme yapması, araştırması en doğal, en tabii yöntemdir'' dedi. Erdoğan, KKTC'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü tarafından Silvan'da 13 askerin şehit edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'na da soruşturma talimatı verilmesiyle ilgili soruyu yanıtlarken Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu olay sıradan bir olay değil. Dolayısıyla güvenliğimizle alakalı 13 yavrumuzun şehit olduğu böyle bir olayın Genelkurmay tarafından incelenmesi, tetkiki yapılacağı gibi, bir de sivil gözle, sivil iradenin bu şekilde inceleme yapması, araştırması en doğal, en tabii yöntemdir. Toplumdaki, halkımız arasındaki soru işaretlerine de cevap oluşturabilecek bir araştırmayı çift yönlü yapmamızın uygun olacağına inanarak böyle bir kararı aldık ve onun için böyle bir talimatı vermiş bulunuyoruz''